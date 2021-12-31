Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 1-2 января

Нынешние выходные – 1 и 2 января – отличаются друг от друга, как небо и земля или плюс и минус, стоит заранее подготовиться к такому перепаду энергий.

Впрочем, у этих дней много общего – их роднит необходимость провести время в тишине – хотя бы относительной, насколько это возможно не только в выходные, но и в праздничные дни, посвятив время отдыху и любимым занятиям.

Суббота, 1 января, первый день нового года, окажется одним из самых чистых и светлых во всем лунном месяце. Нельзя нарушать небесную – и земную – гармонию: ссориться, обижать и обижаться, желать – как на словах, так и в мыслях – зла окружающим и даже просто повышать голос. Зато, несмотря на праздничный день, можно – и нужно – приводить в порядок окружающий мир, хотя бы на уровне собственного дома или квартиры: создавать уют, избавляться от ненужных вещей, наполнять атмосферу приятными ароматами и звуками – например, готовить что-то несложное, но очень вкусное, и слушать красивую музыку.

Воскресенье, 2 января, в противовес субботе является одним из самых темных дней лунного месяца, негативная энергетика которого приведет к тому, что силы – как физические, так и моральные, а заодно и настроение будут стремиться к нулю. Это время лучше провести дома, за стенами которого могут ожидать неприятности, благо, статус праздничного и выходного дня благоприятен для домоседов.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, несмотря на праздники, а возможно, и благодаря им, звезды обещают приятную финансовую прибыль. Скорее всего, это будет легко монетезируемый в случае необходимости подарок, о котором представители знака давно мечтали, но возможны и запоздавшие выплаты, которые им не успели перечислить до Нового года. Как распорядиться поступившими в их распоряжении деньгами, они решат сами, единственное, от чего предостерегают их звезды – это от поспешных действий: прежде чем тратить их, желательно хорошо все обдумать.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы – во всяком случае те, кто пока еще одинок – именно в эти дни могут встретить свою ворую половинку. Правда, для этого им необходимо будет в первый день нового года выйти на улицу – например, посетить уличный праздник на центральной площади своего города или вечеринку у близких друзей. Там они обратят внимание на человека, в которого могут влюбиться с первого взгляда. Главное, не упустить счастливый шанс познакомиться с ним, поскольку второго такого случая судьба может уже и не преподнести.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам, давно пытающимся найти квартиру или дачу своей мечты, повезет отыскать именно такой объект. На просмотр, который в это время предложит риелтор, нужно соглашаться, не раздумывая – увиденное на нем превзойдет любые, даже самые смелые, ожидания. После этого останется только подписать соответствующие документы, а после праздников, когда откроются банки, внести задаток за свое приобретение. Впрочем, жилье своей мечты можно будет отыскать самостоятельно – на соответствующих интернет-ресурсах.

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