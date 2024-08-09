Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 10-11 августа

Нынешние выходные – 10 и 11 августа – в силу мощной энергетики, которой снабжают нас звезды, несмотря на присущие каждому из дней нюансы, подходят для активного отдыха, что вполне логично на исходе лета.

В субботу, 10 августа, энергия порой даже чрезмерная, которую мы получаем, может не только помочь сдвинуть горы – прежде всего бытового и хозяйственного характера, но и сыграть злую шутку. Ощущение всемогущества, которое овладевает людьми в такое время, не даст сверхспособностей и, как следствие, сверхвозможностей, а, наоборот, подвеет и поставит в неловкое положение. Зато самыми востребованными качествами станут благородство и великодушие, а наиболее актуальным занятием – благотворительность. Добро, сделанное в это время, практически молниеносно вернется добром, превзойдя при этом все ожидания, впрочем, зло тоже вернется бумерангом.

Воскресенье, 11 августа, – день, предназначенный для активных действий, но только в том случае, если они направлены на облагораживание окружающего пространства в частности и целого мира в целом. Браться можно только за те дела и проекты, которые могут принести хотя бы небольшую пользу, от вредоносных идей сегодня – впрочем, как и всегда – необходимо отказаться, до добра они не доведут.

Телец

Тельцам – наконец-то! – удастся наладить отношения с близким другом, с которым они поссорились некоторое время назад. Поскольку большая часть вины за случившееся лежит на представителях знака, то и делать первый шаг придется им. А облегчи их дипломатическую миссию тот факт, что близкий человек и сам давно подумывает о примирении, но не знает, каким образом его осуществить. Теперь же все сложится к максимальному удовольствию обоих.

Рак

Раки, которые очень любят, когда приятные им события происходят сами по себе, без активного их участия, в эти выходные смогут получить такой подарок от Вселенной. Правда, для этого им все-таки придется приложить некоторые усилия, а именно – сформулировать свое желание и обязательно произнести его вслух. Таким образом представителям знака удастся, минуя "инстанции", сразу донести его до высших сил.

Стрелец

Стрельцам удастся принять важное решение, что, несмотря на их врожденную решительность, они по какой-то – непонятной даже им – причине не могут сделать в последнее время. Правда, звезды советуют им в данном случае опираться не только на собственное мнение – им непременно нужно спросить совета со стороны, но только у человека, которому они доверяют на все сто процентов – лучшего друга или родственника.

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