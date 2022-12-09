Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 10-11 декабря

Нынешние выходные – не самый легкий период в жизни: резкий переход от радости к отчаянию, а внутренней наполненности – к опустошению, мало кому покажется легким и необременительным, но важные уроки, извлеченные в результате этого процесса, окажутся необходимыми.

10 и 11 декабря, несмотря на все связанные с этими лунными днями перипетии, весьма неплохи для отдыха, которого мы и ожидаем от выходных. Для того чтобы все сложилось максимально благоприятно, необходимо прислушаться к рекомендациям звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Суббота, 10 декабря, день, на который издавна – еще с античных времен – принято было назначать праздники: считалось, что, поскольку он связан с культом бога виноделия, Диониса, выпить в это время – не грех, а остальное веселье, как говорится, приложится. В наши дни увеселительные мероприятия по понятным причинам не ко времени, но и унынию предаваться не стоит – считается, что звезды будут таким настроением недовольны, а значит, могут всерьез осложнить жизнь тем, кто не умеет радоваться тому, что имеет. Спокойствие, умиротворение и вера в то, что все обязательно будет хорошо, – главные чувства и ощущения, которые желательно испытывать в это время.

Воскресенье, 11 декабря, не лучший день для общения – причем как на реальном, так и виртуальном уровне, поэтому его желательно максимально сократить. Но кто сказал, что это плохо? Поговорить по душам с друзьями и родными можно будет и в любой другой день, а это время лучше провести в уединении – как говорится, в компании с хорошим человеком, то есть, с самим собой.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам, которые в последнее время страдали от размолвки с близким человеком, наконец-то удастся наладить с ним отношения, причем, скорее всего, он первым пойдет навстречу, извинившись за свое поведение и согласившись на уступки, которые и стали в свое время причиной разлада. Что же до самих представителей знака, то им останется сделать то же самое – их жест доброй воли не останется незамеченным.

Козерог (22.12 – 20.01)

Те Козероги, у которых есть заветная – или, как принято говорить, хрустальная – мечта вполне могут готовиться к тому, что она самым неожиданным образом исполнится. Какой бы сферы жизни или деятельности их желание ни касалось, обязательно произойдет нечто такое, что иначе как чудом и не назовешь, поэтому представителям знака нужно не копаться в причинах и следствиях, а получать удовольствие.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы – особенно те из них, чья профессия связана с творчеством – могут рассчитывать на то, что плоды их труда будут не только замечены, но и должным образом отмечены теми, от кого зависит их дальнейшее продвижение на рынке произведений искусства – критиками, меценатами или спонсорами. Главная задача представителей знака – не упустить того человека, который отныне будет их опекать.

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