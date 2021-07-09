Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 10-11 июля

Нынешние выходные – 10 и 11 июля – связаны друг с другом причинно-следственными связями.

Все, что будет запланировано в субботу, уже в воскресенье можно начинать воплощать в жизнь: главное, грамотно составить план и распределить силы, которых должно хватить на длительную – стайерскую – дистанцию. Так кому повезет в выходные – 10 и 11 июля?

Субботу, 10 июля, с полным правом можно назвать волшебным днем: его светлая энергетика может сделать былью любую сказку, если, конечно, человек не будет ждать манны небесной, а сам хоть что-нибудь для этого сделает. Для активных действий время не самое подходящее – энергия, отпущенная организму, ограничена, поэтому не стоит ставить перед ним непосильные задачи, а вот закладывать позитивную программу на ближайший лунный месяц можно и нужно. Причем просить у Вселенной надо по максимуму, тогда можно будет получить все, что нужно и даже больше.

В воскресенье, 11 июля, несмотря на выходной, можно приступать к активным действиям – время тут желательно не терять, возможность достичь своей цели повторится не так скоро, как того бы хотелось. Этот день также как будто бы создан для благотворительности: все, что будет отдано в это время другим, очень быстро вернется обратно в многократном объеме.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам улыбнется профессиональная удача. Прежде всего она коснется тех, кто давно подумывает о смене места работы. Вполне вероятно, что именно в это время, несмотря на выходные, они получат предложение, от которого, как принято говорить в таких случаях, нельзя будет отказаться. Два дня запаса дадут представителям знака возможность спокойно поразмыслить над тем, какой ответ – положительный или отрицательный – дать потенциальному работодателю, а заодно и навести необходимые справки о новой компании, и только потом решать, говорить "да" или "нет".

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам наконец-то удастся заняться своим любимым занятием – шопингом, который всегда доставляет им массу удовольствия. Все необходимые для этого "компоненты" и условия – финансы, свободное время и соответствующее настроение – сложатся как будто бы по мановению волшебной палочки. Впрочем, если по причине непростой эпидемической ситуации – или из-за жары – представителям знака не захочется выходить из дома, они, с одной стороны, могут совершить покупки по интернету, а с другой – попробовать создать что-то своими руками.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам звезды настоятельно рекомендуют заняться своим внешним видом, превратив себя в настоящую икону стиля. Конечно, лучше всего обратиться к стилисту, который создаст представителям новый – замечательный – образ. Но если по какой-то причине им не удастся это сделать, вполне можно обойтись собственными силами: для этого необходимо выгрести из шкафов все имеющиеся там вещи и попробовать создать из них неожиданные и впечатляющие комплекты, которые будут соответствовать современным трендам. Собирая новые образы, они так увлекутся, что не заметят, как пройдут выходные.

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