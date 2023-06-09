Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 10-11 июня

Нынешние выходные вполне подходят для отдыха, если понимать под этим словом полное – или частичное – бездействие: для активной работы – причем в любой сфере деятельности – эти дни не подходят.

10 и 11 июня – не самые легкие в энергетическом отношении дни – люди в такие периоды находятся под перманентным эмоциональным напряжением, но, если провести их правильно, можно получить не только практическую пользу, но и удовольствие. Кому повезет в это время?

Суббота, 10 июня, считается днем мудрости, он благоприятен для получения новых знаний любого характера – можно штудировать учебники, изучать профессиональную и научно-популярную литературу, а также книги по искусству. Тем, кто не пожалеет на это занятие времени и сил, могут открыться тайны, которые недоступны другим – прежде всего коллегам-конкурентам, что позволит опередить их в плане результатов своего мастерства. Новая информация в это время усваивается легко, практически без усилий, поэтому желательно воспользоваться этим временем, чтобы узнать как можно больше нового и полезного.

Воскресенье, 23 июня, астрологи называют днем испытаний, которые в основном касаются межличностных отношений. Необходимо быть готовыми к тому, что близкий человек поведет себя совсем не так, как мы того ожидаем, что, мягко говоря, станет неприятным сюрпризом. Велика вероятность того, что станет известно о его предательстве или измене, что может не только поссорить партнеров, но и начисто разрушить отношения. Впрочем, из состояния душевного равновесия могут вывести и множество других – неприятных – моментов, поэтому в любой ситуации главное – сохранять спокойствие, поскольку уже завтра обстоятельства – и, соответственно, настроение – изменятся к лучшему.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам стоит помнить о том, что хорошие известия не выбирают для своего прихода только будние дни недели – они вполне могут прилететь и выходные. В эти дни представители знака узнают о том, что профессиональные усилия, которые они упорно прикладывали в последнее время, не только не пропали даром, но и наоборот, принесли приятный во всех отношениях результат – возможно, даже такой, на который они и не рассчитывали.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы – пожалуй, единственный знак зодиакального круга, которому звезды не только не запрещают, но и настоятельно советуют назначить на это время романтическое свидание. Правда, лучше выбрать для этого субботу, когда и сами представители знака, и их партнеры будут настроены на максимальное взаимопонимание, а количество испытываемых ими нежных чувств станет буквально зашкаливать, что лучшим образом скажется на отношениях.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы – особенно те из них, кто в последнее время нуждается в деньгах, получат известие о том, что их просьба о материальной помощи – например, гранте или пособии, в том числе и от международных организаций, удовлетворена, а значит, в ближайшее время они не будут знать нужды в деньгах. Главное для представителей знака – не спустить эти деньги на вещи, без которых они вполне могут обойтись, в противном случае придется снова изыскивать средства.

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