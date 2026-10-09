Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 10-11 октября

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Суббота, 10 октября, пользуется у астрологов репутацией «самого опасного» во всем лунном месяце дня, когда все, что мы стараемся скрыть от окружающих, внезапно становится им вино и понятно.

Прежде всего это касается наших внутренних качеств, но и поступки, не делающие нам чести, тоже самым неожиданным — и неприятным — образом могут выйти на поверхность.

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Особенно тяжелым день является для людей с ментальными проблемами, но и всем остальным звезды настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность: свести к минимуму общение с окружающими людьми, по возможности — особенно в темное время суток — не покидать стен своего дома, не заниматься самокритикой и не корить себя за совершенные ошибок — сегодня в этом смысле можно зайти слишком далеко, доведя себя до уныния и даже отчаяния.

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День лучше провести дома, занимаясь делами, которые требуют нашего внимания — например, уборкой в шкафах, где легкие вещи пора задвинуть подальше, а зимние и теплые выложить на первый план.

Воскресенье, 11 октября, космические энергии успокоятся и статут к нам добрее, но активные действия пока еще не приветствуются — время по-прежнему желательно провести в режиме пассивного отдыха и подготовке к новой рабочей неделе. В это время нужно строить планы на будущее, продумывая все до мельчайших деталей, чтобы неожиданные препятствия впоследствии не замедляли движение к поставленной — прежде всего, профессиональной — цели.

Также в этот день не только можно, но и нужно помогать тем, кто в этом нуждается, поэтому благотворительность и волонтерство — лучшее, что можно сделать. Кому повезет в такое непростое, но очень интересное время?

Близнецы

Близнецы на собственном опыте смогут убедиться в том, что самая хорошая новость — это отсутствие плохих новостей. Так сложилось, что в последние дни над ними буквально нависла опасность неприятной новости, что буквально отравляло им существование, лишая такой необходимой им — как, впрочем, и всем — радости.

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На выходных они — наконец-то! — могут узнать, что событие, которого они так опасались, к счастью, прошло мимо, а, значит, можно перевести дух и успокоиться. Когда первая стадия чувства облегчения пройдет, останется только подумать о том, как впоследствии снова не оказаться в аналогичной ситуации.

Лев

Львы получат уникальную возможность совершить апгрейд своей внешности. Это вовсе не означает, что в последнее время они начали выглядеть хуже, просто их образ не претерпевал изменений довольно давно и примелькался окружающим и утомил самих представителей знака.

Похоже, пришла пора открыть новую — именно в данном конкретном смысле — страницу своей жизни, преобразившись до неузнаваемости. Посещение шоурума известного отечественного дизайнера или просто шопинг, который они долго откладывали, даст толчок их фантазии, как руководству к действию.

Козерог

Козерогам, которые привыкли дотошно планировать и рассчитывать свой бюджет, особенно приятно будет получить неожиданный, но вполне заслуженный ими доход.

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Он может принять вид «затерявшегося» во времени и пространстве гонорара, подарка от любимого человека и даже выигрыша в лотерею, несмотря на то, что представители знака крайне редко тратят деньги на такие — на их взгляд, безрассудные — покупки.

Останется решить вопрос о том, на что потратить полученную прибыль, но тут у них проблем не возникнет: их практичность и бережливость не даст растранжирить средства на пустяки.

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