Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 10-11 сентября

Нынешние выходные отличает резкий контраст – нам придется пройти сложный и продолжительный путь от черного к белому, от зла к добру, от света к тьме, от отчаяния к эйфории.

10 и 11 сентября – противоположны, как земля и небо: и если в первый день удастся не поддаться обстоятельствам и, проявив характер, настоять на своем, то второй день можно будет провести в самом благостном состоянии, да и обстоятельства станут складываться максимально благоприятным образом. Кому повезет в такое – интересное – время?

Суббота, 10 сентября – день, который астрологи называют временем испытаний, которые необходимо пройти с достоинством, в противном случае они не лучшим образом скажутся на последующей жизни – если и не всей, то ближайших нескольких месяцев точно. Влияние темных сил в это время может оказаться настолько сильным, что справиться с ним будет хоть сложно, но можно, главное – сила воли и желание. При положительном результате борьбы со злом воскресенье, 11 сентября, станет одним из самых счастливых дней месяца – гармония, которая, как правило, царит в такое время во всех отраслях жизни, войдет в резонанс с комфортным душевным состоянием.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам судьба – или звезды? – приготовила сюрприз: интересное и перспективное профессиональное предложение с повышением, которое им сделают, несмотря на выходные. Скорее всего, речь будет идти о смене места работы, поэтому с нынешним представителям знака придется распрощаться, но, похоже, особенно переживать по этому поводу они не станут – перспектив там уже не наблюдается.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы вполне могут рассчитывать на то, что мы привыкли называть "счастьем в личной жизни". Разумеется, для каждого представителя знака звезды приготовили свой – важный только для них – сценарий, но важно не это, а то, что события этих дней приведут к позитивным переменам: выход отношений на новый качественный уровень вполне может привести к обретению нового статуса – для кого невесты, а для кого и жены.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам звезды предоставят редкостный шанс открыть собственный бизнес, о котором они так давно мечтали. В начале следующей сложатся благоприятные условия для реализации планов представителей знака, поэтому стоит поторопиться и потратить выходные на составление планов вообще и бизнес-планов в частности. Необходимо учесть даже мельчайшие детали – от них в конечном итоге будет зависеть успех.

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