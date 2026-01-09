Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 10-11 января

Гороскоп / © Credits

Суббота, 10 января, вторая половина 21-го лунного дня, который отличает присущая даже самым апатичным — и даже ленивым — людям жажда деятельности. Несмотря на выходной, можно — и нужно — двигаться к цели, которая была поставлена накануне, не допуская сомнений в ее правильности и необходимости.

Успех ждет только тех, кто сможет довести начатую работу до конца, поэтому не стоит жалеть для нее выходного дня — в конце концов, отдохнуть можно и позже.

Воскресенье, 22 января, время, когда умными — и даже интеллектуальными — людьми и эрудитами почувствуют себя даже кто, кто обычно звезд с неба в этом смысле не хватает. И если какие-либо публичные мероприятия по причине выходного дня в это время устроить не удастся, то почему бы не заняться самообразованием. Знания, которые станут известны в это время, очень скоро пригодятся в профессиональной и — особенно — карьерной сфере, так что имеет смысл не полениться и чему-нибудь научиться. Кому повезет в такое интересное время?

Близнецы

Близнецам звезды настоятельно рекомендуют отправляться в поездки любого характера и продолжительности — от командировок до путешествий. Какую бы цель ни поставили перед собой представители знака — решение профессиональных или финансовых вопросов, расширение интеллектуальных и моральных горизонтов, встреча с семьей, друзьями или любимым человеком — им удастся ее достичь, а также получить не только удовольствие, но и пользу. Так что не стоит медлить с решительными действиями — прежде всего, покупкой билетов.

Скорпион

Скорпионам, которые давно работают над важным проектом, ни в коем случае нельзя останавливаться на этом пути, даже если будет казаться, чт они исчерпали все свои ресурсы — как моральные, так и физические. Не стоит также делать передышку на выходные, думая, что отдых поможет накопить энергию для нового рывка. Скорее всего, все произойдет с точностью до наоборот: произойдёт то, что принято называть расхолаживанием. Пропадет интерес к проекту, из-за чего после выходных вернуться к работе уже не удастся, так что имеет смысл перебороть себя.

Козерог

Козерогам — хотя на время нынешних выходных — нужно отвлечься от работы и уделить внимание любимому человеку, а если они пока еще его не обрели, отправиться туда, где можно встретить свою потенциальную судьбу. — например, в гости к друзьям. В любом случае такое общение будет иметь е огромное для представителей знака: в случае им удастся укрепить уже существующие отношения, во втором — начать новые. Главное — не пожалеть усилий для того, чтобы все сложилось максимально удачно и благоприятно, в противном случае придется сожалеть об упущенных возможностях.

