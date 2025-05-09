Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 10-12 мая

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Суббота, 10 мая, благоприятна для любой деятельности — с учетом выходного дня можно предположить, что речь пойдет о домашней работе, которую ждет успех, чего бы — ремонта, уборки, готовки — она ни качалась. Впрочем, старт проектов тоже не исключается, главное — перейти от слов к делу и начать действовать. Настроение может меняться по несколько раз в день, поэтому желательно сдерживать эмоции, которые будут так и рваться наружу.

Воскресенье, 11 мая, не самый простой день лунного календаря — как правило, в такие лунные сутки звезды устраивают нам проверку на прочность, которую обязательно нужно пройти. Главная опасность этого времени — многочисленные соблазны, которые могут подстерегать каждому из нас. Не стоит считать их безопасными — за каждое послабление для впоследствии придется нести ответственность. Кому повезет в эти непростые дни?

Телец

Тельцам звезды рекомендуют именно в эти выходные принять важное решение, которое представители знака откладывали в течение долгого времени, считая, что не готовы к нему. Но сейчас обстоятельства сложатся таким образом, что удастся учесть все вероятные — и невероятные — доводы «за» и «против» и сделать из них единственно верный вывод. Возможно, в это сложно поверить, но он полностью изменит жизнь в той жизненной сфере, которой касается непосредственно.

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Козерог

Козероги, несмотря на выходной, наконец-то, получат профессиональное предложение, о котором давно мечтали. Тем не менее, звезды предостерегают их от преждевременного празднования успеха. Радость и счастье любят тишину, поэтому в эти дни — особенно в субботу — лучше затаиться и сделать вид, что ничего не произошло. Да и положительный ответ давать в это время звезды не рекомендуют — это может стать плохой приметой.

Рыбы

Рыб порадуют собственные дети, которым в это время удастся сделать нечто такое, что превознесет их в глазах родителей. Впрочем, другие люди тоже в стороне не останутся — родственники, соседи и даже просто знакомые придут от их успехов в восторг. К тому же, наследникам совершенно не обязательно совершать учебные или спортивные «подвиги», им вполне достаточно будет начать заниматься каким-нибудь видом творчества. Достижения собственных чад радуют родителей гораздо больше, чем их собственные

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