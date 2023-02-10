Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 11-12 февраля

Нынешние выходные подходят для отдыха, но только в том случае, если они не являются пустым времяпрепровождением, а наполнены мудростью, желанием постичь новые знания и даже тайны мироздания.

11 и 12 февраля выпадают на один – 22-й – лунный день, поэтому и рекомендации относительно того, как вести себя в субботу и воскресенье, не отличаются друг от друга. Кому повезете в это время?

Суббота и воскресенье, 11 и 12 февраля, – дни, когда у всех – даже тех, кого принято называть недалекими – людей отмечается значительный рост умственных и интеллектуальных способностей. Откуда-то – для многих совершенно неожиданно – появится желание учиться, в результате с полок достаются книги – преимущественно учебники или художественные альбомы, а в интернете открываются соответствующие сайты. Будут манить к себе музеи и библиотеки – далеко не все нужные и интересные факты можно узнать, не отходя от дома.

Астрологи считают, что в эти дни трудно будет что-либо утаить от окружающих, поэтому с ними желательно поменьше общаться – особенно с теми, от кого есть какие-то секреты: велик риск выболтать и при это даже не понять, как это случилось. Тем, кто и дня не может провести без своей работы, звезды советуют составлять планы, рассчитанные на длительную перспективу, и обдумывать новые профессиональные идеи: в это время ход мыслей будет легким, а результат умственной работы – продуктивным.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам придет в голову идея, которую они со временем с присущей им "скромностью" назовут гениальной, и доля истины в таком утверждении будет. Замысел, который они будут обдумывать в эти дни, со временем принесет представителям знака материальную выгоду. Главное, не медлить и уже с понедельника начать воплощать свою идею в жизнь, тогда ее удастся быстро монетизировать.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам звезды рекомендуют встретиться с друзьями или близкими родственниками, которых они – по понятным причинам – давно не видели. Помимо приятных эмоций, которые они в результате получат, представители знака могут рассчитывать еще и на важную встречу: в компании может оказаться очень интересный человек, а знакомство с ним – судьбоносным: возможно, оно приведет к свадьбе.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи в какой-то степени смогут почувствовать себя героями сказок: если к ним на улице обратится за помощью человек не самого презентабельного вида, не стоит с брезгливой миной проходить мимо – нужно оказать ему посильную помощь. Велика вероятность того, что вскоре он неожиданно возникнет в жизни представителей знака и отблагодарит их за доброту, сделав то, о чем они и не мечтали.

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