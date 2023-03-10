Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 11-12 марта

11 и 12 марта можно приступать к реализации важного проекта – лунные энергии будут благоприятствовать любым усилиям, направленным на работу по достижению поставленной цели. Кому повезет в это время?

11 марта – день, когда необходимо идти вперед, предварительно отбросив мешающие движению "гири" в виде сомнений в своих силах и неуверенности в себе. Любые раздумья в этот день, в отличие от других, замедлят действия, а то и вовсе сделают их невозможными. Проекты, начатые в это время, приведут к успеху, особенно если их цель – не только сугубо профессиональный, но и финансовый успех. Если задел субботы будет правильным, в воскресенье, 12 марта, наметятся первые результаты: конечно, до финала будет еще довольно далеко, но уже удастся понять, в каком направлении двигаться дальше. Впрочем, не только работой в эти дни жив человек: восстанавливать силы не только можно, но и нужно, главное, чтобы отдых был активным – пассивное времяпрепровождение утомит еще больше.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам – особенно тем из них, кто находится в ссоре с близким человеком – звезды подарят прекрасный шанс наладить отношения. Правда, для этого им придется подсуетиться: вызвать того, кого любят, на откровенный разговор, объяснить свое поведение (наверняка у него были объективные причины), а заодно и принести свои извинения – они будут приняты с готовностью к полному и безоговорочному примирению.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам звезды рекомендуют отправляться в путешествие, о котором они давно мечтали. Причем им совершенно не обязательно отправляться далеко, да в нынешних условиях это и невозможно, главное, чтобы поездка принесла им удовольствие – прежде всего эстетическое. Его может доставить как экскурсия в музей или замок, так и прогулках на берегу реки или озера – на фоне красивого пейзажа.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, которые находятся в неопределенных отношениях с близким человеком, вполне могут рассчитывать на признание в любви, а то и официальное предложение руки и сердца. Звезды советуют его принять, поскольку в данный момент сложатся максимально благоприятные условия для начала семейной жизни: она будет счастливой и продлится долго – чего еще могут желать влюбленные?

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