Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 11-12 ноября

Нынешние выходные очень похожи, образно говоря, на соединение льда и пламени, света и тени, добра и зла, что необходимо учитывать, планируя действия на эти дни.

11 и 12 ноября – кардинально противоположны друг другу по энергетике, от полного "минуса" к полноценному "плюсу", что позволит за два дня прожить и прочувствовать целый спектр чувств и ощущений, на что раньше ушел бы как минимум месяц. Кому повезет в эти дни?

Суббота, 11 ноября, – день чистой и светлой энергетики, которую нельзя нарушать резкими движениями, словами и мыслями. Хороший результат – и это идеально подходит для выходного дня – дадут любые работы на земле, от уборки листьев в саду до начала строительства загородного дома. Правда, особо грандиозным проектам может помешать плохое самочувствие, которое часто приходится испытывать в такой лунный день, в таком случае лучше всего посвятить его отдыху.

12 ноября, воскресенье, – самый сложный и опасный во всем лунном календаре день, когда везде и во всем необходимо соблюдать осторожность. Нужно свести к минимуму общение даже с близкими людьми, отказаться от каких-либо – особенно серьезных – дел, не выходить на улицу в темное время суток, а еще лучше вообще не покидать домашних стен.

Овен

Овнам звезды обещают удачу в бизнесе. Возможно, если учесть характеристику нынешних выходных, такое утверждение может показаться странным, но даже в такое время никто не запретит представителям знака продумывать очередные цели и планировать действия по их достижению, что в это время – особенно в субботу – окажется максимально эффективным и, как следствие, приведет к успеху – как профессиональному, так и финансовому.

Весы

Весам повезет в решении вопросов, так или иначе связанных с недвижимостью. Вне зависимости от того, какая задача перед ним стоит – аренды, покупки или продажи жилья, в любом случае они окажутся одинаково успешными. Также можно приступать к ремонту, особенно если он уже давно стоит на повестке дня. Разумеется, для всего вышесказанного лучше всего подходит суббота, в воскресенье желательно взять тайм-аут и отдохнуть.

Рыбы

Рыбам удастся установить мир в отношениях с близким человеком – родным или другом, отношения с которым в последнее время являются весьма напряженными. Как только станет понятна причина возникновения напряженности – а ее удастся установить в эти выходные, будет понятно, как выйти из сложившейся ситуации. И перепад лунной энергии, который мы испытаем в эти дни, помехой не станет – скорее, наоборот: это закрепит полученные знания и улучшит отношения.

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