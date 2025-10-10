Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 11-12 октября

Гороскоп / © Credits

Суббота, 11 октября, — самый революционный день во всем лунном месяце. Прилив энергии, который мы можем почувствовать в это время, позволит замахнуться на грандиозные — как бытовые, так, несмотря на выходной, бытовые — проекты, так что не стоит тратить время даром.

Нельзя отказываться от заранее запланированных на это время дел и уже принятых решений — как в первом, так и во втором случае необходимо стоять на своем до конца, даже если окружающие будут высказывать недовольство — свои интересы необходимо ставить выше чужих. Впрочем, день подходит не только для работы, но и для отдыха, при условии, что он будет активным.

Воскресенье, 12 октября, — день мудрости, которую можно постичь, получая новые знания или делясь тем, что мы уже знаем и умеем. В это время нельзя никого обманывать — ложь сразу же обнаружится, поэтому не стоит встречаться с теми, от кого нам есть, что скрывать, лучше перенести общение с ними на другое время. Также в воскресенье нельзя использовать во зло чужие тайны — в таком случае бумеранг не заставит себя долго ждать.

Близнецы

Близнецам, находящимся в продолжительной ссоре с лучшим другом, но давно думающим о том, как с ним помириться, звезды советуют сделать на этом пути первый, но при этом очень важный шаг. Впрочем, если представители знака на него отважатся, то, возможно, второй — как и все остальные — им не понадобятся. Ля близкого человека будет достаточно раскаяния и признания вины, после чего он с радостью пойдет на примирение поскольку и сам все это время скучал.

Дева

Девам — особенно тем из них, кто давно собирался официально оформить отношения с любимым человеком — на эти дни могут планировать свадьбу или хотя бы помолвку. Правда, делать такой — решительный — шаг можно только в том случае, если сами представители знака и их партнеры являются единомышленниками — то есть, думают, рассуждают и смотрят на мир одинаково, а иначе будущий брак — из-за разницы взглядов и характеров — вряд ли окажется успешным.

Стрелец

Стрельцы могут получить важную информацию, которая поможет им найти выход из довольно запутанной — и, прямо скажем, непростой — жизненной ситуацией, в которой они оказались в последнее время. Они уже голову сломали, пытаясь найти ответ на вопрос, теперь же решение, похоже, само «приплывет» к ним в руки. Главное — не упустить подсказку, которая может прийти откуда угодно, включая самые неожиданные источники, так что желательно все время быть начеку.

