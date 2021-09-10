Кому из знаков Зодиака повезет в выходные  11-12 сентября

Нынешние выходные – 11 и 12 сентября – одинаково благоприятны как для работы, так и для отдыха.

Ну, а поскольку хорошо работает только тот, кто хорошо отдыхает, необходимо сначала сосредоточиться на восстановлении сил, и только потом приступать к профессиональной деятельности, без которой в эти дни – несмотря на их статус выходных – увы, нельзя будет обойтись. А кому повезет в это интересное время – 11 и 12 сентября?

Суббота, 11 сентября, не располагает к активным действиям – энергии для них будет явно недостаточно, а вот отдыхать – созерцать окружающее пространство (лучше всего это делать на природе, но и старые улицы города в это время года вполне подойдут), анализировать происходящие события и сложившуюся ситуацию, а также размышлять о жизни и своем месте в ней – не только можно, но и нужно. День не обещает серьезных событий – как позитивного, так и отрицательного свойства, он будет идти неторопливо и плавно, без потрясений, благодаря чем уже в воскресенье, 12 сентября, мы почувствуем себя отдохнувшими и полными сил. Любое дело будет под силу, а любое море – по колено, во всяком случае, так будет казаться. Трудиться в этот день необходимо только во благо добра – любые злые поступки обернутся против того, кто их совершает.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам, которые рассчитывают свои силы на длинную дистанцию и действуют размеренно, не торопясь, будет удаваться абсолютно все – причем, как в профессиональных, так и в личных вопросах. В отношениях с любимым человеком – особенно на первой их стадии – важно не делать резких движений, которые могут нарушить пока еще хрупкую, окончательно не сформировавшуюся связь. Представители знака, интуитивно пришедшие к этой мудрости, возможно, именно сейчас получат благодарность от судьбы – например, предложение руки и сердца.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, крайне редко покидающие свою «раковину» – как в прямом, так и в переносном смысле, на этот раз тоже вряд ли выйдут из дома и из себя, но это не помешает им обрести единомышленников. Причем, сделать это они смогут не благодаря удачному стечению обстоятельств, а вопреки обстоятельствам неудачным. Возможно, кто-то из знакомых начнет обращать и в свою веру, и тут представители знака с удивлением обнаружат, что точка зрения «агитатора» совпадает с их собственной. К счастью для себя Раки поймут, что рядом с ним появился еще один человек, которому они могут доверять.

Дева (24.08 – 23.09)

Девам, давно пытающимся найти квартиру или дачу своей мечты, повезет отыскать именно такой объект. На просмотр, который в это время предложит риелтор, нужно соглашаться, не раздумывая – увиденное на нем превзойдет любые, даже самые смелые, ожидания. После этого – в понедельник – останется только подписать соответствующие документы и оплатить покупку. Впрочем, в деле поиска жилья своей мечты совершенно не обязательно обращаться к посредникам – с этой задачей легко можно будет справиться самому, главное – изучить соответствующие интернет-ресурсы.

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