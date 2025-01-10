Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 11-12 января

Нынешние выходные, 11 и 12 января, не позволят нам долгое время пребывать в одном и том же состоянии: оно будет меняться настолько часто, насколько и резко, и ему очень важно соответствовать.

Суббота, 11 января, – день, когда эмоции и чувства должны находиться под контролем логики и разума, в противном случае под влиянием переменчивого настроения можно будет совершить поступки, за которые уже завтра может быть стыдно. Также в это время не только можно, но и нужно сострадать другим людям и заниматься благотворительностью: чем больше добра человек сделает сегодня, тем больше по-настоящему хороших событий произойдет в ближайшее время в его жизни.

В воскресенье, 11 января, в нашу жизнь – хотим мы того или нет – может вторгнуться прошлое. Оно может принять самые разные – порой совершенно неожиданные – формы: возможно появление людей, с которыми мы когда-то состояли в отношениях – как дружеских, так и романтических; ощущение дежавю, тайные послания, раскрывающие давние тайны, которые, как нам казалось, так и останутся нераскрытыми. Важно помнить, что все эти ситуации и события посланы нам для того, чтобы поставить точки на "и" в отношениях с другими людьми и завершить "зависшую" главу жизненной книги, чтобы открыть следующую – новую – ее страницу. Кому повезет в такое неоднозначное время?

Дева

Девы смогут, как говорят в таких случаях, стать кузнецами собственного счастья значительно улучшив свои – как профессиональные, так и личные – позиции. Все, что им потребуется для этого сделать, – это помочь другим людям, особенно тем, кто нуждается в поддержке и содействии. Если рядом с представителями знака нет таких людей, их совсем не сложно найти, поговорив со знакомыми и даже почитав соответствующие статьи в интернете – бумеранг добра прилетит мгновенно.

Скорпион

Скорпионам – вне зависимости от того, хотят они того или нет – придется обратить внимания на свою личную жизнь. Им удастся перевести их на новый – более высокий – уровень, при этом совершенно неважно, как давно они состоят в отношениях, и официально они оформлены или нет. В любом случае обстоятельства сложатся таким образом, что связь между представителями знака и их второй половинкой станет крепче, надежнее и, что особенно важно, счастливее.

Рыбы

Рыбам звезды настоятельно рекомендуют использовать нынешние выходные по их прямому назначению – то есть отдохнуть. Сложатся благоприятные условия для прогулок на свежем воздухе, встреч с друзьями, посещения родственников и даже непродолжительных поездок за город. Главное – получить приятные эмоции и накопить моральные и физические силы, которые уже в понедельник пригодятся представителям знака для начала работы над важным проектом.

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