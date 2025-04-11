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Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 12-13 апреля
Нынешние выходные – 12 и 13 апреля – несмотря на противоположные энергетические векторы, подходят только для пассивного отдыха, активные действия окажут на нашу жизнь негативное влияние.
Суббота, 12 апреля, один из самых сложных дней лунного календаря, характеризующийся противостоянием человека с силами зла, которые выходят на поверхность и создают целую полосу «ловушек» и препятствий. Конечно, можно вступать с ними в противостояние, но далеко не каждый сможет выйти из него победителем, поэтому лучше оставаться в стенах своего дома, сократить общение с другими — особенно, агрессивно настроенными — людьми, снизить активность и концентрироваться только на хорошем.
Такие же рекомендации — правда, по другой причине — звезды дают нам и в воскресенье, 13 апреля: в этот день резкие движения могут нарушить мировую гармонию, поэтому и находятся под запретом. Тем не менее, действовать — неспешно и неторопливо — не только можно, но и нужно: день благоприятен для наведения порядка в доме, посещения театров и выставок, отдыха на природе.
Близнецы
Близнецам, несмотря на выходные дни, в пока еще не официальной, а частной беседе могут предложить работу их мечты. В ней будет все, чего они хотят от основного профессионального занятия: увлекательность, возможность карьерного роста и частых командировок, необременительность (представители знака не из тех, кто предпочитает «гореть» на работе) и завидная зарплата. В общем, звезды советуют им соглашаться, пока их не опередили коллеги-конкуренты.
Стрелец
Стрельца, особенно если они давно не были в театре или на выставке, звезды рекомендуют в обязательном порядке сделать это сегодня. И дело не только в ярких и незабываемых эстетических впечатлениях, но и в возможности… устроить свою личную жизнь. Встреча и последующее за ней новое знакомство вполне может оказаться судьбоносным: в результате вы обретете человека, которые только вызовет у вас романтические чувства, но и будет разделять ваши взгляды, а это очень важно.
Водолей
Водолеям, попавшим в затруднительную — жизненную или профессиональную — ситуацию именно в это время удастся найти из нее достойный и, что немаловажно, удобный для них выход. Правда, звезды рекомендуют им в случае необходимости смирить гордыню и обратиться за помощью к тем, кто реально может ее оказать — например, друзьям или родным. Конечно, можно взять все на себя, но в таком случае решение вопроса займет больше времени.
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