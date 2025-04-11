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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
366
Время на прочтение
2 мин

Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 12-13 апреля

Нынешние выходные – 12 и 13 апреля – несмотря на противоположные энергетические векторы, подходят только для пассивного отдыха, активные действия окажут на нашу жизнь негативное влияние.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Суббота, 12 апреля, один из самых сложных дней лунного календаря, характеризующийся противостоянием человека с силами зла, которые выходят на поверхность и создают целую полосу «ловушек» и препятствий. Конечно, можно вступать с ними в противостояние, но далеко не каждый сможет выйти из него победителем, поэтому лучше оставаться в стенах своего дома, сократить общение с другими — особенно, агрессивно настроенными — людьми, снизить активность и концентрироваться только на хорошем.

Такие же рекомендации — правда, по другой причине — звезды дают нам и в воскресенье, 13 апреля: в этот день резкие движения могут нарушить мировую гармонию, поэтому и находятся под запретом. Тем не менее, действовать — неспешно и неторопливо — не только можно, но и нужно: день благоприятен для наведения порядка в доме, посещения театров и выставок, отдыха на природе.

Близнецы

Близнецам, несмотря на выходные дни, в пока еще не официальной, а частной беседе могут предложить работу их мечты. В ней будет все, чего они хотят от основного профессионального занятия: увлекательность, возможность карьерного роста и частых командировок, необременительность (представители знака не из тех, кто предпочитает «гореть» на работе) и завидная зарплата. В общем, звезды советуют им соглашаться, пока их не опередили коллеги-конкуренты.

Стрелец

Стрельца, особенно если они давно не были в театре или на выставке, звезды рекомендуют в обязательном порядке сделать это сегодня. И дело не только в ярких и незабываемых эстетических впечатлениях, но и в возможности… устроить свою личную жизнь. Встреча и последующее за ней новое знакомство вполне может оказаться судьбоносным: в результате вы обретете человека, которые только вызовет у вас романтические чувства, но и будет разделять ваши взгляды, а это очень важно.

Водолей

Водолеям, попавшим в затруднительную — жизненную или профессиональную — ситуацию именно в это время удастся найти из нее достойный и, что немаловажно, удобный для них выход. Правда, звезды рекомендуют им в случае необходимости смирить гордыню и обратиться за помощью к тем, кто реально может ее оказать — например, друзьям или родным. Конечно, можно взять все на себя, но в таком случае решение вопроса займет больше времени.

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Дата публикации
Количество просмотров
366
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