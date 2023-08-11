Кому из знаков Зодиака повезет в выходные – 12-13 августа

12 и 13 августа – дни, которые потребуют от человека максимум энергии: она понадобится как для общения, так и для активных действий, поэтому желательно заранее подумать о том, как ее запастись. Кому повезет в это время?

Суббота, 12 августа, день ссор и конфликтов, которые могут не только негативно отражаться на настроении, но и отнимать силы – как моральные, так и физические. А их лучше потратить на решение важных вопросов – если не профессиональных, то личных или бытовых. От шопинга, который является вполне логичным в выходной день, сегодня лучше отказаться – все купленные вещи окажутся со скрытым браков, а продукты – подпорченными, хотя на первый взгляд этого и не скажешь. Не стоит брать на себя слишком много, даже если речь будет идти всего лишь о хозяйственных делах – легко надорваться, ничего толком при этом не сделать. Воскресенье, 13 августа, время, благоприятное для важных дел и серьезных свершений. Конечно, лучше, когда данный лунный день выпадает на будний, но ради максимально благоприятных условий воплощения в жизнь важных профессиональных проектов, можно и пожертвовать выходным. Тем же, кто на это не отважится, звезды рекомендуют заняться составлением планов на будущее – они окажутся перспективными и легкими в выполнении.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, несмотря на выходные, звезды обещают финансовый успех. Разумеется, для каждого представителя знака он проиграется по-своему: одним вернут давний долг, другим заплатят за давно сделанную работу, а третьим сделают ценный подарок. В любом случае важно не тратить все сразу, а дать деньгам спокойно отлежаться дома хотя бы пару дней, в таком случае удастся сохранить их для серьезной и действительно важной покупки, в противном же случае они разойдутся по мелочам.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – особенно те из них, кто попал в запутанное положение – на выходных поймут, каким образом решить возникшую проблему. Причем, для этого им не придется ломать голову – все произойдет как будто бы само по себе, сложится впечатление, что мудрое решение – в буквальном смысле слова – принесет ветром. Разумеется, на самом деле это не так: скорее всего, такой вывод выдаст подсознание, которое незаметно для самого человека работало, выбирая из сотен вариантов один, единственно верный – стоит принять его во внимание.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам необходимо обратить внимание на идеи, которые придут им в голову в эти дни: они окажутся перспективными не только в профессиональном, но и в финансовом отношении. Главное, обратить на них внимание – велик риск счесть свои творческие мысли просто игрой воображения, хотя на самом деле они вполне реальны и практически осуществимы. Лучшее, что могут сделать представители знака, это зафиксировать свою идею – или идеи – в компьютере или на бумаге, тогда впоследствии они смогут их развить.

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