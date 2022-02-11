Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 12-13 февраля

Нынешние выходные – 12 и 13 февраля – во временном отношении направлены в разные стороны, представляя собой единство и борьбу противоположностей.

Так, суббота олицетворяет собой прошлое, которое возвращается в нашу жизнь, чтобы мы смогли исправить совершенные в то время ошибки, а воскресенье устремлено в будущее, создавая все условия для подготовки к новым начинаниям. Кому повезет в это интересное время?

Суббота, 12 февраля, – день возвращения к событиям прошлого, недаром его символом является колесо, которое, прокрутившись, всегда возвращается к одной и той же точке. Некоторых из нас в это время может посетить ощущение дежавю, звезды посылают его нам не для сентиментальных воспоминаний, которыми мы поневоле будет предаваться, а для того, чтобы найти связанные с былым незавершенные процессы и отношения и поставить в их отношении все точки над "и". Справившись с поставленной задачей, уже в воскресенье, 13 февраля, можно будет приступать к реализации новых – во всех отношениях перспективных – проектов или хотя бы подготовке к ним. Девиз дня: "От слов к делу" – в противном случае энергия, отпущенная звездами на этот – один из самых счастливых в лунном месяце – день, уйдет как вода в песок и будет потрачена впустую.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам звезды настоятельно рекомендуют окунуться в прекрасное. Если у них есть такая возможность, можно выйти из дома и посетить театр, музей или выставку. Если же по какой-то причине представители знака захотят остаться дома, к их услугам хорошие фильмы, литературная классика – лучше всего, если речь будет идти о поэзии – и музыка. Интересно, что в результате они получат не только удовольствие, что закономерно, но и найдут ответ на важный вопрос, который не могут отыскать уже довольно продолжительное время: его подскажет сюжетный ход в романе или музыкальная тема в давно, казалось бы, известном произведении.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам, которые в последнее время часто чувствуют упадок сил, выдастся прекрасный шанс решить эту проблему. Скорее всего, причина их недомогания не в болезни, а в переутомлении, да и свойственный этому времени авитаминоз тоже дает о себе знать. Приглашение друзей сходить в SPA-салон или аквапарк придется как нельзя кстати: проведя в таких заведениях большую часть дня можно будет не только получить максимум удовольствия, но и взбодриться, а также повысить иммунитет – водные процедуры всегда этому способствуют, так что не стоит отказываться от такой возможности.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам необходимо быть готовыми к встрече с человеком из прошлого, с которым их когда-то связывали романтические отношения. Вполне возможно, что ни с одной, ни с другой стороны чувства еще не угасли, поэтому можно попытаться начать все с той точки, на которой им когда-то пришлось остановиться. Конечно, всем известно, что два раза войти в одну и ту же реку невозможно, но почему бы не попробовать, коль скоро судьба по доброте своей дает второй шанс. Велика вероятность того, что сложатся обстоятельства, необходимые для счастливого продолжения истории любви.

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