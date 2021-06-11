Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 12-13 июня

Нынешние выходные, 12 и 13 июня, объединяет противостояние добра и зла, которое – с разной интенсивностью – будет происходить в эти дни. К счастью, фатального характера оно носить не будет – только от самого человека зависит, какую сторону – темную или светлую – он в результате выберет. Звезды настоятельно рекомендуют: прежде чем подумать, какую позицию занять, важно несколько раз подумать – зло может принимать весьма привлекательные образы.

Суббота, 12 июня, начнется с торжества негатива – нервное напряжение и, как следствие, раздражительность и даже агрессия овладеют всеми, даже самыми спокойными и обычно мирно настроенными людьми. Правда, уже в послеобеденное время силы зла немного успокоятся и наше существование станет более легким и комфортным, сделав возможным принятие важных решений и достижение серьезных договоренностей – день, несмотря на статус выходного, благоприятен для деловых переговоров.

В воскресенье, 13 июня, обстановка вновь накалится: добро и зло будут противостоять друг другу, втягивая человека в воронку своей борьбы. Результатом станет плохое настроение, которое в некоторых случаях дойдет до депрессии, ее признаками станут такие внутренние процессы, как апатия, недовольство собой и своей деятельностью и, как следствие, вспыльчивость. Избавиться от подобного рода состояния помогут домашние хлопоты – звезды советуют затеять генеральную уборку в доме и особенно на рабочем столе.

Кому повезет в такое сложное время?

Овен (21.03 – 20.04)

Овны могут получить предложение занять должность своей мечты – как в своей, так и в новой компании, где давно наблюдают за их успешной деятельностью. В первом случае стоит незамедлительно соглашаться, во втором можно взять время на размышление, что, впрочем, не значит, что у представителей знака есть какие-то сомнения в том, нужна им эта должность или нет. Тут, скорее, будет присутствовать некая доля кокетства, согласно которому ни будущему мужу, ни будущему работодателю не стоит сразу отвечать "да": пусть думают, что у Овнов – масса таких предложений.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы могут получить очень важный сигнал от судьбы, который пророчит им скорые перемены к лучшему – особенно это касается тех сфер их жизни, которые в последнее время начали "провисать". К каждому из представителей знака эти подсказки придут по-своему: кто-то увидит вещий сон, кто-то решит погадать или просто услышит по телевизору или на улице фразу, которая наведет их на серьезные размышления. Необходимо принять новые данные к сведению – впоследствии они могут стать руководством к действию, а сейчас уж точно поднимут настроение.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы получат редкий шанс приблизить исполнение заветной мечты. К каждому из представителей знака он придет в своем обличии: кто-то получит выгодное финансовое или профессиональное предложение, кого-то пригласят на новое место работы, а на кого-то и вовсе сойдет озарение, ясно показывающее, как поступить в данном конкретном случае. Какой бы ни была помощь судьбы, самое главное – не упустить возможность ею воспользоваться, в противном случае фортуна может обидеться и ограничить свое внимание к представителям данного знака.

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