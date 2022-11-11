Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 12-13 ноября

12 и 13 ноября представляют собой противоположность во всем: в энергетике, которая переходит от полнейшего негатива к позитиву; в настроении которое, дойдя до дна, резко взметнется вверх; в отношении к действиям, когда то, что еще вчера находилось под запретом, будет настоятельно рекомендовано. Человек, пройдя через испытания первого дня, обновится и созреет для жизни и деятельности во второй, когда пространство вокруг него, одолев мрак, заиграет яркими красками. Кому повезет в такое удивительное время?

Суббота, 12 ноября – один из самых сложных и тяжелых дней лунного календаря, когда кажется, что мир рушится, а будущее предстает перед человеком в мрачном и безнадежном свете. Такое настроение и мировоззрение не имеет ничего общего с реальностью, они – не более чем влияние переменчивой Луны, поэтому не стоит расстраиваться по этому поводу. Но и совсем не принимать во внимание ее знаки и предостережения тоже не стоит – они могут избавить от неприятностей, которыми чревато это – конфликтное – время. Чтобы не встрять в неприятную историю, необходимо максимально сократить общение с окружающими – особенно незнакомыми или неприятными – людьми. Еще лучше – и выходной день предоставляет такую возможность – вообще не выходить на улицу, тогда можно будет пережить это непростое время без потерь – как морального, так и материального свойства.

Воскресенье, 13 ноября, несмотря на цифру, которую мы привыкли считать опасной, очень благоприятный и оптимистичный день. Он благоприятен для любых начинаний – как профессиональных, так и бытовых, но если нет желания заниматься ими в выходной, то получать финансовые подарки от судьбы, которые вероятны в это время, будут готовы все.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам звезды настоятельно рекомендуют принять решение, с которым они – по причине его сложности и ответственности – тянули до сих пор. Для того чтобы понять, каким оно должно быть, представителям знака необходимо настроиться и отвлечься от окружающей действительности. Усилить сосредоточенность поможет открытый огонь – например, горящий камин, а за его неимением – свеча. Принятое в результате решение оправдает себя на все сто процентов.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам в эти дни необходимо обратить внимание на то, что будет советовать им интуиция. Представители этого расчетливого и прагматичного знака часто пренебрегают ее доводами и совершенно напрасно это делают: так, например, на нынешних выходных именно она подскажет им перспективную идею, к реализации которой можно будет приступить уже в следующий понедельник. Будучи воплощенной в жизнь, она не только повысит профессиональный авторитет, но и принесет много денежных знаков.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам, которые в ноябре празднуют дни рождения, звезды приготовили особенный сюрприз: исполнение любого – даже самого смелого – желания, которое до сих пор казалось несбыточным. Правда, для этого придется соблюсти одно условие: понять, чего именно они хотят, а это – если учесть широту предоставляемых им возможностей – может оказаться совсем непросто. Звезды советуют представителям знака просить у высших сил самое важное, а все остальное со временем приложится.

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