Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 12-13 октября

Нынешние выходные – 12 и 13 октября – хорошее время для любых занятий, когда можно как поработать, так и отдохнуть, главное – выбрать для каждого вида деятельности энергетически подходящий день.

Суббота, 12 октября, – время с мощной позитивной энергетикой, которая сделает возможным достижение любой цели. С учетом выходного дня можно сказать, что она будет преимущественно хозяйственно-бытовой, но и профессиональную исключать нельзя – не стоит терять важный шанс, а отдохнуть можно будет позже. С финансами необходимо обращаться осторожно: успешными будут только незначительные финансовые операции, от серьезных – в том числе, и связанных с куплей-продажей недвижимости – лучше отказаться. Наладить отношения с окружающими можно будет сделать им подарки – как небольшие сувениры, так и дорогостоящие.

Воскресенье, 13 октября, – день, когда необходимо делать добро окружающим, не ожидая при этом ответной благодарности в таком случае филантропия будет считаться недействительной. Нельзя эмоционально реагировать на недоброжелательное отношение окружающих, поскольку таким образом мы умножаем существующее зло. Если человек не чувствует в себе достаточных для этого душевных сил, ему лучше остаться дома и свести общение – даже с близкими – к минимуму.

Лев

Львам звезды настоятельно рекомендуют посвятить день уходу за собой, а возможно, и смене имиджа, поэтому при малейшей возможности можно – и нужно! – отправляться в парикмахерскую и на шопинг, чтобы уже в понедельник предстать в новом образе. Это придется весьма кстати, поскольку в начале следующей недели представители знака могут получить предложение поработать в престижной компании, а в любом новом месте, как известно, встречают по одежке и только потом провожают по уму.

Весы

Весам, чем бы они ни занимались в эти дни, не стоит ждать молниеносных результатов – скорее всего, их не будет. Но почему бы представителям знака не получить удовольствия от самого процесса работы или творчества, особенно если они решат создать что-то полезное или получить новый – креативный – навык. Кстати, труд как ему и положено, даром не пропадет – со временем его плоды обязательно пригодятся в основном виде деятельности, а, возможно, и откроет ее новую страницу.

Скорпион

Скорпионам можно смело отправляться в любые поездки – от краткосрочных командировок до долговременных путешествий, все они окажутся одинаково успешными. В рабочих вояжах представителям знака удастся не только решить профессиональную задачу, но и перевести дух и отдохнуть, и наоборот: в отпуске можно будет узнать нечто важное, что впоследствии пригодится в работе. К тому же в дороге все – от транспортных стыковок до проживания в отелях – будет складываться максимально удачно.

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