Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 12-13 сентября

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Суббота, 12 сентября, день старта нового лунного месяца, который подходит не столько для активных действий, сколько для планирования своего — как профессионального, так и личного — будущего.

Можно — и нужно — рассматривать любые идеи, которые будут в это время приходить в голову: удастся разработать ее концепцию и набросать план ее воплощения в жизнь. Эмоциональный фон может накаляться в течение дня, поэтому нужно стараться сохранять спокойствие — ссоры, которые могут произойти в результате, до добра не доведут.

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Также в такой день каждый из нас может стать жертвой приступа жадности: ощутив его влияние, стоит помнить о том, что скупой платит дважды. От традиционных в выходной день встреч с друзьями звезды рекомендуют отказаться — удовольствия общение не принесет.

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Воскресенье, 13 сентября, начнется с непростых энергетических вибраций, из-за которых мы можем почувствовать целый спектр негативных чувств — от легкой раздражительности до повышенной агрессивности. Даже без подсказки со стороны звезд становится понятно, что общение, кого бы оно ни касалось — как близких, так и малознакомых — в это время лучше свести к минимуму.

После обеда жизнь постепенно начнет входить в мирное русло, а мы — в комфортное моральное состояние, жаль только, что и выходные к этому времени подойдут к своему финалу. Кому повезет в такое непростое, но интересное время?

Близнецы

Близнецов редкая удача ждет в вопросах. которые напрямую касаются их семьи и — особенно! — детей. В это время представители знака узнают о серьезных достижениях, которых им удалось достичь к этому времени.

Разумеется, в каждом конкретном случае они будут касаться разных сфер деятельности — учебы, искусства, спорта, но высокие показатели окажутся общими в любых обстоятельствах. Такие события достойны того, чтобы их отпраздновать, чем звезды и советуют заняться в это время, причем, главное, при написании «сценария», не ограничивать свою фантазию.

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Лев

Львам звезды настоятельно рекомендуют вернуться к мысли о переезде — в другой город, а, возможно, и другую страну, от которой они по самым разным — как объективным, так и субъективным — причинам отказались в последнее время.

В нынешние выходные могут произойти события, которые сделают такие перемены не только желаемыми, но и легко осуществимыми. В таком случае не стоит медлить с действиями — нужно максимально быстро предпринимать решительные действия в этом направлении: удачу очень легко упустить.

Козерог

Козерогам, которые переживают из-за расставания с близким человеком, хоть они и стараются скрывать это от окружающих, не стоит принимать произошедшее событие слишком близко к сердцу.

По одной простой, но очень важной причине: разлука продлится недолго. Уже в нынешние выходные представителей знака может ожидать встреча, на которую они даже не надеялись. Главное, несмотря на довольно непростые лунные энергии, найти возможность приятно и, одновременно, во всех отношениях продуктивно провести это время вдвоем.

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