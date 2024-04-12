Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 13-14 апреля

Нынешние выходные – 13 и 14 апреля – не располагают к отдыху в том виде, в котором мы привыкли о нем говорить, но это не значит, что нельзя совместит энергии этих дней с полноценным восстановлением сил – как моральных, так и физических.

Суббота, 13 апреля, не годится для активных действий физического характера – это время успешной умственной деятельности, когда можно – и нужно! – читать, решать интеллектуальные задачи, продумывать тактику и стратегию достижения профессиональных целей, к работе над которыми можно будет приступать в самое ближайшее время – например, в начале следующей рабочей недели. Также вероятно обострение интуиции, которая подскажет выход из сложной жизненной ситуации и даже поможет отыскать пропажу – например, нужную вещь, которая считалась потерянной. Воскресенье 14 апреля, день притока мощной энергии, которая – если не взять ее под контроль – может создать хаос в жизни любого, даже очень дисциплинированного и организованного, человека. Время предназначено для активных действий, которые в выходной день могут принять вид садово-огородных работ или занятий спортом. Кому повезет в такое деятельное время?

Близнецы

Близнецам, несмотря на выходные, повезет в решении финансовых вопросов любой сложности. Прежде всего, вероятна неожиданная, а потому особенно приятная, прибыль, которая может принять облик дорого подарка или известия о повышении зарплаты, которое официально будет подтверждено уже в начале следующей рабочей недели.

Весы

Весы – правда, преимущественно те из них, кто в последнее время умудрился попасть в неприятную ситуацию – с приятным удивлением обнаружат, что повода для беспокойства у них больше нет. Скорее всего, под влиянием звезд все разрешится само собой – без каких-либо усилий со стороны самого человека, что вдвойне порадует представителей знака.

Водолей

Водолеи могут получить приятное известие, на которое они в последнее время уже и не рассчитывали. У каждого из представителей знака оно коснется своей – наиболее важной для него – жизненной отрасли, поэтому назвать общее – единое для всех – направление невозможно, но главное, что помощь придет именно в том виде, который сейчас необходим.

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