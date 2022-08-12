Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 13-14 августа

Из событий, которые будут происходить в это время, можно выстроить безукоризненную логическую цепочку. Впрочем, как тот, так и другой день предназначены для отдыха, только в первом случае он будет активным, а в другом – пассивным. Кому повезет в эти выходные, 13 и 14 августа?

Суббота, 13 августа – единственный в лунном месяце день, который как будто бы специально создан для веселья. Конечно, что-либо праздновать, устраивая торжества, в такое время, как нынешнее, довольно трудно, но звезды настаивают на том, что предаваться унынию в это время категорически запрещается. К тому же можно позволить себе активный отдых: можно – и нужно – посещать театры и выставки, наслаждаться природой, заниматься спортом.

Воскресенье, 14 августа – день отдыха, который нужно позволить себе после насыщенного событиями субботнего дня. Лучше всего провести его дома, общаясь с друзьями и родными, особенно детьми и пожилыми людьми. Можно читать, смотреть сериалы и даже просто лежать на диване, главное – чтобы занятие приносило удовольствие.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам сегодня может открыться тайна, над которой они ломали голову уже довольно долгое время. Однако все далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд: важно ответить на вопрос, каким образом распорядиться этими – важными – знаниями. Их можно использовать для роста – как личностного, так и профессионального, а можно и для интриг, направленных против тех, кого касается данная тайна, – звезды не советуют этого делать.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам нынешний день принесет редкую возможность реализовать свои мечты и желания, воплотив их в жизнь. Обстоятельства сложатся таким образом, что все как будто бы сделается само собой – по мановению волшебной палочки, но на самом деле это не так: просто количество грез – в том числе и визуализированных – перейдет в качество, и в результате можно будет нежданно-негаданно получить желаемое.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам звезды могут подарить судьбоносную встречу с человеком, с которым они когда-то расстались из-за собственной опрометчивости или глупости. Таким образом они получат второй шанс построить отношения с тем, кого любят, и кто, возможно, является их второй половинкой. Звезды настоятельно рекомендуют не упустить его, поскольку третьего может и не быть – как бы впоследствии не пожалеть о потерянной возможности.

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