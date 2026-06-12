Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 13-14 июня

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Суббота, 13 июня, выпадает на лунные сутки, которые астрологи считают самыми счастливыми во всем календаре. Его энергетика светла и легка, но при этом — тонка и эфемерна: ее очень легко нарушить любым резким словом и даже неосторожным взглядом. В это время ни в коем случае нельзя ни с кем выяснять отношения и встревать в конфликты, даже если они будут продиктованы благими намерениями — например, восстановлением справедливости.

Зато не только можно, но и нужно заниматься простыми — земными — делами, например, уборкой в квартире, ремонтом, строительством на дачном участке с обязательным его облагораживанием — например, высадкой плодовых деревьев и цветов.

Воскресенье, 14 июня, один из самых сложных во всем лунном календаре дней, когда легко можно столкнуться с негативом, касающимся всех жизненных сфер — от внешних опасностей до внутреннего зла в виде темных сторон человеческой натуры.

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Силы в это время стремительно покидают организм, из-за чего на полноценную деятельность — даже в виде отдыха — их катастрофически не хватает. Неизвестно откуда возникают разного рода фобии и мании — причем, особенно буйствует мания преследования — существенно снижающие качество жизни. Звезды советуют, несмотря на выходной, как можно меньше общаться с окружающими людьми и не покидать стен родного дома, посвятив время спокойным — домашним — занятиям. Кому повезет в такое — пограничное — время?

Телец

Тельцам звезды настоятельно рекомендуют провести нынешние выходные в месте их силы –для представителей знака это, скорее всего, дача или загородный дом. Там, на природе — среди любимых ими вещей и посаженных собственноручно деревьев, и цветов — они чувствуют себя не только спокойными, но и защищенными от всех тревог мира. В это время они успеют сделать все: и поработать на территории, сделав ее еще лучше, чем прежде, а также полноценно отдохнуть и восстановить силы — с понедельника они понадобятся им для работы над новыми делами профессионального свойства.

Весы

Весам звезды обещают приятные перемены в личной жизни, которых представители знака ожидали уже довольно давно. Скорее всего, подарок судьбы примет облик встречи с человеком, с которым пришлось расстаться по не до конца понятным причинам, и эта неопределенность мучила как их самих, так и их партнера. Теперь же будет возможность все прояснить и, как следствие, решить, что со всем этим делать дальше: расстаться окончательно или попытаться начать отношения с новой главы, с учетом всех — совершенных ранее — ошибок, которые теперь исправлены.

Стрелец

Стрельцам, которые в будние дни работают, не поднимая головы, выходные вообще и нынешние — в частности — даны для того, чтобы попробовать свои силы в новом — непривычном для них и не укладывающемся в их обычные намерения — занятии. Возможно, представители знака переросли свой нынешний род деятельности — они потеряли к нему всяческий интерес, а на что-то новое у них катастрофически не хватает времени. Сейчас же обстоятельства сложатся максимально благоприятно для того, чтобы попробовать сделать первый шаг в нужном направлении — как правило, этого бывает достаточно.

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