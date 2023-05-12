Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 13-14 мая

Нынешние выходные, несмотря на их кардинальное различие, тем не менее, одинаково хорошо подходят для отдыха, который при этом можно совместить с успешной деятельностью.

13 и 14 мая можно будет успеть все: провести время в одиночестве, погулять по лесу или парку, начать ремонт в квартире или составить профессиональный план на ближайшее будущее – то есть, время окажется благоприятным для любого вида деятельности. Кому повезет в такое время?

Суббота, 13 мая, – энергетически сложный день, который предполагает перестройку на всех уровнях нашей жизни и деятельности. Перемены, предпосылки к которым могут сложиться именно в этот день, необходимо принять без какого-либо – даже мысленного – сопротивления. В противном случае события могут выйти из-под контроля: согласно народной мудрости, нужно идти в ногу с судьбой, иначе она за шиворот потащит человека за собой. День желательно провести в покое и одиночество – они помогут сосредоточиться на своем внутреннем мире и понять, где и когда были совершены ошибки. Благодаря этому анализу уже в воскресенье, 14 мая, можно если не начинать активно действовать, то планировать работу по достижению важных профессиональных и хозяйственных целей, соответственно, и отдых в этот день, в отличие от предыдущего, должен быть максимально активным.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам звезды настоятельно рекомендуют провести максимум времени со своими родными и близкими, тем более что встреча с ними принесет не только удовольствие от общения, но и пользу. Вполне возможно, что кто-то из старших родственников, обладающих жизненным опытом, поможет представителям знака ценным советом – он в сложившейся жизненной ситуацией окажется как нельзя кстати.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы смело могут браться за любое – самое смелое и важное для них – профессиональное или бытовое начинание: им удастся все осуществить легко и без проблем. Правда, относится это утверждение только к воскресенью, когда звезды рекомендуют каждому приступать к активным действиям, но в субботу можно – и нужно – к ним подготовиться.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги получат возможность помириться с кем-то из близких, с которыми они рассорились по причине своего сложного характера. Лучше всего в сложившейся ситуации – пригласить его в гости, накрыть стол и пообщаться в непринужденной обстановке. Самое главное для представителей знака в данном случае – признать свою вину, если таковая имеется, тогда все в их отношениях сложится наилучшим образом.

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