Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 13-14 ноября

Нынешние выходные, 13 и 14 ноября, будут иметь мало общего с днями, предназначенными для отдыха и релакса.

Напротив, чем активнее мы будем действовать, тем лучше: в результате можно добиться серьезных профессиональных высот, о которых до сих пор приходилось только мечтать. Кому повезет в это результативное время?

Суббота, 13 ноября, время, когда любое начатое дело непременно окажется успешным, вне зависимости от того, окажется оно профессиональным или бытовым. Можно приступать к реализации нового проекта, открывать собственный бизнес, начинать строительство загородного дома или ремонт в квартире – все эти начинания обречены на успех. Впрочем, забывать о том, что на календаре выходной, тоже не следует: необходимо найти время для семьи: поговорить с родителями, погулять со своей второй половинкой, поиграть с детьми.

Воскресенье, 14 ноября, прекрасное время для того, чтобы продолжить начатое в субботу – для этого сложатся максимально благоприятные условия. Единственное, от чего стоит отказаться, – это финансовые операции, прежде всего речь идет о купле-продаже: даже о незначительных приобретениях говорить не приходится.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны вполне могут рассчитывать на крупные финансовые поступления, которые – совершенно неожиданно для них – сделают их вполне состоятельными людьми. Самое главное для них в это время – хорошо продумать, как потратить свалившуюся как снег на голову сумму. Не стоит тратит ее на мелочи, без которых легко можно обойтись, а вот потратить деньги на то, о чем давно мечтали представители знака, можно и нужно. Почему бы, например, не открыть собственное дело, которое будет приносить и удовольствие, и прибыль.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецов ждет романтическое свидание, которое может иметь не менее романтические последствия: например, в виде признания в любви или предложения руки и сердца. Впрочем, тем, кто не получит приглашения и, соответственно, того, что за ним последует, тоже не стоит огорчаться. Велика вероятность того, что именно на этих выходных они встретят человека, которого сочтут своей второй половинкой. Важно не пройти мимо своей судьбы, которая на первый взгляд может показаться ничем не примечательной.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам звезды настоятельно рекомендуют провести время с семьей – особенно это касается детей и пожилых родственников, которым представители знака в последнее время уделяли крайне мало внимания. Теперь, похоже, пришло время возвращать долги, и тот факт, что они – морального свойства, значения этих действий не умаляет. Впрочем, не стоит воспринимать их как жертву: в беседе со старшими всплывут важные и интересные факты из жизни семьи, включая родственников до седьмого колена – эти знания вскоре могут пригодиться.

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