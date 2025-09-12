Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 13-14 сентября

Гороскоп / © Credits

Реклама

Суббота, 13 августа, — день постижения мудрости, тайн и секретов: можно учиться чему-то новому и одновременно передавать свой опыта накопленные здания тем, кто в этом нуждается. В это время многие тайны становятся нам известными, но ни в коем случае нельзя использовать полученную информацию в недобрых и корыстных целях, особенно если она касается не нас, а других людей.

Желание заняться спортом пользы не принесет, поэтому лучше потратить энергию на менее активные занятия — например, уходу за своим домом.

Воскресенье, 14 сентября, — сложный для человеческой психики день — особенно это касается отношений с окружающими: можно столкнуться с обманом, изменой и предательством, причем связано это, как правило, не с посторонними, а с родными и близкими людьми.

Реклама

Также нам будет сопутствовать плохое настроении, которое с утра выльется в раздражительность, а после обеда — в полновесную агрессию. Слишком велик риск всерьез и надолго разругаться с кем-то из тех, кто нам по-настоящему дорог, поэтому лучше в это время ни с кем не общаться. Кому повезет в это непростое, но интересное время?

Телец

Тельцам удастся найти ответ на важный жизненный — или профессиональный — вопрос, причем для этого звезды рекомендуют им всего лишь… «порыться» в своей голове. Все необходимые для принятия решения факторы давно известны представителям знака, но за прошедшее после знакомства с ними время, изрядно забыты, теперь же пришло время о восстановить их в памяти. Сделав это, они будут поражены, насколько легким и простым окажется этот шаг.

Дева

Девам звезды советуют заняться любимым делом — упорядочиванием окружающего пространства, прежде всего, в их собственном жилье — квартире или доме. В ходе такой деятельности удастся найти очень важную — а в некоторых случаях и дорогую как в прямом, так и в переносном смысле — для представителей знака вещь, которая долгое время считалась безвозвратно утерянной. это также может быть документ, восстановление которого потребовало бы большого количества времени, сил и средств.

Скорпион

Скорпионы могут получить много важной информации, которая станет своего рода открытиями — они позволят представителям знака решить профессиональный или личный вопрос, давно стоящий перед ними. К своему великому удивлению они обнаружат, что сделать это — в свете новых фактов — гораздо проще, чем казалось раньше. Но это не значит, что не нужно составлять план, определяясь с тактикой и стратегией достижения целей, к чему можно будет приступать уже в начале недели.

Реклама

Читайте также: