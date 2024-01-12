Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 13-14 января

Нынешние выходные, 13 и 14 января, подходят для отдыха частично: активные действия в это время – не лучший вариант, лучше выбрать пассивный режим, тем более, что в нем тоже можно найти много приятных моментов.

Суббота, 13 января, время, когда во главу угла поведения любого человека встанет раздражительность и агрессивность – не самое лучшее настроение для того, чтобы общаться с окружающими людьми. Слишком велика вероятность рассориться даже с самыми родными и близкими, что вряд ли благоприятным образом скажется на внутреннем состоянии и климате в семье. В случае конфликта с посторонними людьми нежелательно уходить от столкновения – желательно постоять за себя, дав отпор, в противном случае обидчик может решить, что ему все сойдет с рук. В воскресенье, 14 января, несмотря на внутренний диалог между силами света и тьмы, который будет идти в душе каждого человека, и календарный выходной, нельзя бездействовать. Нужно найти занятие – лучше всего, домашние хлопоты, которые отвлекут от грустных и неприятных мыслей.

Телец

Тельцы смогут делать то, что любых больше всего – проводить время в своей удовольствие. Отсутствие резких движений, любимые фильмы, новые романы, вкусная еда, приготовленная на Старый Новый год – что еще нужно представителям этого гедонистического знака? Прибавьте к этому долгожданные приятные новости, которые они могут получить в это время, и станет понятно, что выходные у них уедались на все сто процентов.

Дева

Девам, давно пытающимся найти квартиру или дачу своей мечты, повезет отыскать именно такой объект. На просмотр, который в это время предложит риелтор, нужно соглашаться, не раздумывая – увиденное на нем превзойдет любые, даже самые смелые, ожидания. После этого останется только подписать соответствующие документы, а в понедельник, когда откроются банки, оплатить свое приобретение.

Стрелец

Стрельцы, несмотря на выходные, могут рассчитывать на улучшение финансовой ситуации: Они могут получить выплаты, на которые уже не надеялись – например, им выплатят давний позабытый гонорар или вернуть долг, на который махнули рукой. Лучше всего потратить деньги на дорогостоящее и очень важное приобретение, на которое раньше категорически не хватало финансов.

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