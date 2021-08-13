Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 14-15 августа

Нынешние выходные – 14 и 15 августа – позволят навести порядок как в профессиональной, так и в личной жизни.

В это время, несмотря на выходные, появится шанс изменить те житейские и профессиональные позиции, которые по какой-то причине нас не устраивают. Разумеется, для этого придется потрудиться, но результат – новое качество жизни и работы – будет того стоить. Кому же повезет в выходные – 14 и 15 августа?

Субботу, 14 августа, можно назвать днем серьезных свершений – необходимой для них энергией, которая в это время может буквально зашкаливать, нас обеспечат звезды. Главное, расходовать свои силы методично и экономно, иначе они уйдут впустую, а это нежелательно – таким ресурсом необходимо дорожить. А еще любое пожелание, высказанное в этот день, моментально достигнет высших сфер и материализуется, поэтому крайне важно правильно формулировать собственные желания и ни в коем случае не желать плохого другим людям.

Воскресенье, 15 августа, как будто бы создано для того, чтобы наладить – или окончательно расстроить – отношения с близким человеком. Прежде всего такая возможность представится тем, кто давно балансирует на грани, то расставаясь, то вновь примиряясь со своей второй половинкой – похоже, на этот раз удастся принять какое-то – определенное – решение. Вполне вероятно также и появление в жизни некогда близких, но давно исчезнувших людей: возможно, судьба дает в этом смысле второй шанс.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам – можно – и нужно представлять на суд начальства и коллег новые профессиональные идеи, долго находившиеся в разработке. Учитывая, что на календаре выходные, презентацию – а речь идет именно о ней – желательно устраивать в неформальной обстановке, обстоятельства их обсуждения окажутся максимально благоприятными. Впрочем, при невозможности встретитьс в реальной обстановке, свой проект можно выставить на обсуждение в интернете – в любом случае он получит высочайшую оценку.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам, несмотря на выходные, улыбнется профессиональная удача. Разумеется, речь идет прежде всего о тех, кто мечтает о повышении – они вполне могут рассчитывать на очередное продвижение вверх по карьерной лестнице. Главное, помнить, что заполучить вожделенную должность – это половина дела, куда важнее зарекомендовать себя на ней наилучшим образом, поэтому в ближайшее время придется потрудиться, но результат, несомненно, будет того стоить.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам звезды обещают встречу с человеком, давным-давно исчезнувшим из их жизни, но до сих пор не забытым. Его появление окажется неожиданным, что позволит говорить о сюрпризе, а уж приятным он станет или нет, зависит от множества факторов. Как, впрочем, и то, как с ним поступить – радостно встретить или указать на порог. И тут очень важно десять раз отмерить и только потом "резать": третьего шанса обрести в его лице свою вторую половинку судьба может и не дать.

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