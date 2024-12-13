Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 14-15 декабря

Суббота, 14 декабря, – время мощной энергетики, когда можно – и нужно – переходить от слов и намерений к активным и решительным действиям. Причем это может касаться не только отдыха, когда нужно наконец перестать говорить о необходимости занятий спортом, а просто пойти в спортзал, но и работы: жаль тратить такой продуктивный день впустую, а перевести дух можно будет и позже. Единственной опасностью дня является частая смена настроения, которая может осложнять жизнь всем без исключения, но тем, кто будет чем-то занят, его перепады не страшны. В воскресенье – 15 декабря – ситуация сложится противоположным образом: в довольно сложное время, когда поднимают голову силы зла, нежелательно делать резкие движения. Еще лучше – вообще не выходить из дома, ограничить общение с окружающими и посвятить день пассивному отдыху и релаксу. Кому повезет в такое неоднозначное время?

Телец

Тельцы, несмотря на выходной день, могут рассчитывать на солидные денежные поступления, которые они – так или иначе – заработали в предыдущий период времени. Самое важное для представителей знака – грамотно распорядиться полученными средствами, потратив их на действительно важные приобретения, которые давно стоят на повестке дня. Впрочем, в небольших радостях накануне Нового года и Рождества тоже не стоит себе отказывать, главное – не увлечься и не потратить на них большую часть полученной суммы.

Лев

Львы – особенно те из них, кто нуждается в профессиональной помощи и поддержке – могут начинать постепенно собирать вокруг себя команду единомышленников. Нынешние дни – особенно субботу – не только можно, но и нужно потратить на беседы – как по телефону, так и в разнообразных мессенджерах, а с особенно важными кандидатами не возбраняется встретиться лично. Воскресенье, как более сложный в энергетическом смысле день, звезды рекомендуют потратить на анализ собранной накануне информации – тут будет, о чем подумать.

Водолей

Водолеям звезды рекомендуют приступить к осуществлению своей давней мечты – основанию собственного дела. Разумеется, в выходные во многих случаях это будет затруднительно, но подготовиться к решительным шагам необходимо именно в это время, особенно – в субботу: обстоятельства для них сложатся самые благоприятные. Что касается воскресенья, то оно не предполагает активных действий для всех знаков Зодиака, что же касается Водолеев, то для них особенно важно как следует отдохнуть – уже в понедельник они могут приступить к воплощению своего плана в жизнь.

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