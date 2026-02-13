Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 14-15 февраля

Гороскоп / © Credits

Суббота, 14 февраля, день, когда нужно — на время — отодвинуть в сторону стремление к материальным благам и сосредоточиться на духовных началах. В таком случае можно будет проникнуть в тайну, которая имеет огромное значение как для самого человека, так и для его ближайшего окружения.

Также астрологи советуют доверить решение своей проблемы, какого бы рода она ни была, окружающему миру, в таком случае она решится неожиданно легко и просто. Энергии в это время будет остаточно, но тратить ее — даже на домашние дела — нужно разумно и экономно, а при каждом удобном случае — отдыхать.

Воскресенье, 15 февраля, день чистой и светлой энергетики, кода и вести себя нужно соответствующим образом — тихо, спокойно, без спегки и резких движений. Хорроший результат дадут любые земные — в прямом смысле этого слова — дела: можно сеять семена на рассаду, которая весной будет высажена в грунт, и ухаживать за домашними цветами.

Удачно сложатся любые финансовые операции, особенно выгодной окажется покупка недвижимости, поэтому, несмотря на выходной, мдлку нужно приурочить именно к сегодняшнему дню. Кому повезет в это интересное время?

Овен

Овнам, переживающим не самый легкий период в своей жизни, нынешние выходные необходимо провести за занятиями, которые позволят им полностью переключиться с одолевающего их негатива на позитив. Для каждого предстаивтелям знака они будут своими, единственное условие — они должны приносить удовольствие — причем, настоящее, а не мнимое. Но все-таки лучше всего, если их времяпрепровождение будет тк или иначе связано с загородной поездкой — потепление, хоть и временное, создаст для него благоприятные условия.

Телец

Тельцам удастся наладить отношения с близким человеком, которые в последнее время стали натянутыми и напряженными. Тот факт, что в значительной степени представители знака в сложившейся ситуации во многом виноваты сами, положения не улучшает, поэтому им надо будет думать не о том, кто виноват, поскольку тут уже ничего не изменишь, а о том, как все исправить. И в этом они вполне могут положиться на своего партнера, который охотно сделает шаг навстречу, так что нужно будет только извиниться за совершенную ошибку.

Стрелец

Стрельцам смогут — наконец-то! — решить важный финансовый вопрос, который не давал представителям знака уже довольно долгое время. «Работа» над ним шла довольно давно, но именно в эти дни в ней будет поставлена финальная точка/ Останется только решить, куда именно направить поступивший денежный поток, но с этим, похоже, у представителей знака сложностей не возникнет — они давно наметили направления, которые нуждаются в особом внимание и, соответственно, финансировании.

