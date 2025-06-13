Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 14—15 июня

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Содержание Дева Скорпион Козерог

Суббота, 14 июня, — вторая половина начавшихся в пятницу 18-х лунных суток. Их энергии начинают ослабевать, но все еще достаточно сильны, поэтому очень важно прислушиваться к советам астрологов.

В такое время мы склонны бездумно доверять чужому мнению, идти на поводу к других — часто недоброжелательно настроенных — людей, которые склоняют нас к действиям, преследующим их, а не нашим интересам. Особое внимание необходимо уделить детям — преимущественно, тинейджерского возраста, которые особенно сильно поддаются чужому влиянию, но и самим не стоит терять бдительность.

Лучший способ избежать чужого негатива — как можно меньше общаться с людьми, причем, как посторонними, так и близкими — сами того не желая, они могут очень сильно обидеть нас.

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В воскресенье, 15 июня, нужно не только сократить контакты с окружающими, но и оставаться дома, не выходя на улицу без крайней необходимости. Особенно опасно в это время вступать в конфликты — даже самые незначительные из них могут стать причиной серьезных осложнений в отношениях. Кому повезет в такое непростое, но интересное время?

Дева

Девам звезды советуют забыть обо всех обидах и пойти навстречу — а, возможно, и сделав первый шаг — в примирении с близким человеком, о котором в глубине души мечтают уже довольно давно. Представителям знака, хотят они того или нет, должны понять, что их гордыня, как бы они ее при этом ни называли, мешает их личному счастью и, как следствие, благополучию, а, значит, надо начинать как-то с ней «договариваться». Если им удастся обрести внутренний баланс и настроиться на мирный лад, выходные пройдут в приятной — романтической — атмосфере.

Скорпион

Скорпионы именно в это время могут получить известие, которого они ожидали уже довольно давно. Скорее всего, оно коснется членов их семьи — детей или других младших родственников, которые смогут достичь невиданного успеха в сфере своих увлечений — искусстве, спорте, науке. Приняв участие в конкурсах, соревнованиях или олимпиадах, они завоюют все мыслимые или немыслимые награды, чем дадут своих родителям серьезный повод для гордости. Главное, не забыть похвалить своего ребенка за результат, мотивировав его на следующие победы.

Козерог

Козерогам звезды рекомендуют начать разрабатывать профессиональное направление, которое до сих пор казалось им бесперспективным. Разумеется, начинать усиленную работу в этом плане в выходные дни не обязательно, но подумать о том, как это можно сделать, чтобы их действия стали максимально успешными, не только можно, но и нужно. Впоследствии, будучи успешно реализованными, они принесут представителям знака не только укрепление профессиональной репутации и финансовый успех, но и заслуженную известность.

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