Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 14-15 ноября

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Суббота, 14 ноября — день, когда важно удерживать ровный эмоциональный фон, не скатываясь в чрезмерную радость или, наоборот, уныние. В противном случае велика вероятность осложнить жизнь как себе, так и окружающим людям, которые не виноваты в том, что у нас может «прыгать» настроение.

Новые идеи, которые в этот день придут в голову, можно, несмотря на выходной, воплощать в жизнь сразу, без предварительной подготовки — успех им звезды все равно гарантирован.

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Воскресенье, 15 ноября — время материализации слов и мыслей, которые станут реальностью практически сразу после своего появления. Именно поэтому очень важно максимально осторожно относиться ко всему, что мы говорим и думаем — зло очень быстро вернется к нам бумерангом: как минимум мы поучим совсем не то, что хотели, а как максимум нам обеспечен мощный ответный удар.

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В отношениях с окружающими людьми не стоит уподобляться тем, кто ведёт себя недостойно — напротив, нужно продемонстрировать им модель благородного поведения. Кому повезет в такое интересное время?

Рак

У Раков в это время будет только одна проблема: им предстоит решить, как распорядиться неожиданными деньгами, которые поступили на их счет накануне. Этот вопрос далеко не так прост и легок, как это может показаться на первый взгляд, поскольку представители знака склонны к импульсивным и необдуманным приобретениям.

Хлопоты им предстоят более чем приятные, что, тем не менее, не отменяет их важность: будет обидно, если вместо одной, но важной и серьезной покупки, деньги разойдутся на несколько мелких и не имеющих особого значения.

Дева

Девам придется решать вопросы, связанные с личной жизнью, которую уже не получается отодвигать на второй план — происходящие в ней события требуют особого внимания. Вполне возможно, что пришла пора расторгнуть прежние отношения, переставшие радовать представителей знака, тем более, что их затмил новый — яркий и бурный — роман.

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Усидеть на двух стульях одновременно не удастся, звезды все-таки рекомендуют тщательно взвесить все имеющиеся в наличии доводы, чтобы впоследствии не сожалеть об опрометчивом шаге.

Рыбы

Рыбам, которые накануне выходных могли получить предложение сменить не только место работы, но и сферу деятельности в целом, стоит потратить это время на анализ ситуации и принятие решения, которого нельзя избежать — сделать выбор все равно придется.

Главное, отказаться от иллюзий, которые часто затуманивают разум представителей знака, заставляя и принимать желаемое за действительное и видеть действительность в искаженном виде. Если же увидеть ситуацию четко и без прикрас, станет понятно, как именно нужно поступить в данном случае.

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