Кому из знаков Зодиака повезет в выходные – 14-15 октября

Нынешние выходные благоприятны для отдыха уже хотя бы по той причине, что они, хоть и в разной степени, не подходят для активных действий, поэтому придется от них отказаться.

14 и 15 октября – дни переменчивой энергетики, у которое есть одна, но весомая, общая черта: они лишают человека сил, необходимых для полноценной жизни, поэтому их необходимо расходовать экономно. Кому повезет в это время?

14 октября – самый сложный и опасный день лунного гороскопа. Его энергетика настолько негативна, что астрологи, как правило, советуют в этот день не покидать стен родного дома и свести общение только к тем момента, когда его невозможно избежать, а все остальные разговоры и беседы перенести хотя бы на завтра. Кто – по их совету – не спрятался, может пенять только на себя – больше никто отвечать за их неразумное поведение не будет. Но нет худа без добра: нынешний день можно с чистой совестью посвятить пассивному отдыху – на диване, с книжкой или перед телевизором. В воскресенье, 15 октября, можно говорить о более благоприятной для человека, но активный образ жизни по-прежнему нежелателен, поскольку сил – как физических, так и моральных – будет в обрез, поэтому их хватит только на самые необходимые действия.

Телец

Тельцам, у которых в это время обострятся их умственные и интеллектуальные способности, удастся разработать план дальнейших профессиональных действий, который позволит им достичь грандиозного успеха. Разумеется, это произойдет в начале новой рабочей недели, но основы будущих достижений будут заложены в нынешние выходные, так что не стоит лениться.

Рак

Ракам удастся получить желаемое только в том случае, если откажутся от своей привычки пятиться, отступая от поставленной цели, а не подступая к ней. Если им удастся преодолеть себя, и двигаться только вперед, они получат желаемое. Преимущественно это коснется отношений с близким человеком: представителям знака нужно отказаться от скромности и сделать решительный шаг.

Весы

Весы почувствуют желание действовать, что они и сделают, не оценив количество энергии, которой обладают. Таким образом они могут наломать серьезных дров, но не приблизит к ним желаемый результат, а, напротив, отдалив его. Звезды советуют представителям знака расслабиться и отказаться от какой-либо активности, тогда все произойдет как будто бы само собой.

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