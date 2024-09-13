Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 14-15 сентября

Нынешние выходные – 14 и 15 сентября – несмотря на интересные, а в некоторых случаях и судьбоносные, события вполне подходят для отдыха, который может быть как активным, так и пассивным.

Субботу, 14 сентября можно с полным правом назвать «днем бумеранга»: все, что мы сегодня сделаем другим людям – как добро, так и зло – очень быстро вернется к нам сторицей. Именно поэтому звезды предупреждают о невозможности совершать плохие поступки и говорить недобрые слова, обсуждать и осуждать кого-либо. Воскресенье, 15 сентября, день, когда все, что не было завершено в свое время, возвращается к нам, чтобы мы могли поставить в них финальную точку. Не стоит пугаться неожиданного стечения обстоятельств, куда важнее – подумать о том, как «закрыть» не доведенные до логического конца дела и проекты – прежде всего, они коснутся личной сферы. Впрочем, вполне возможно, что последние получать благополучное продолжение. Кому повезет в это время?

Овен

Овнам, которые все время куда-то спешат, звезды настоятельно рекомендуют сохранять спокойствие. Нынешние выходные нужно провести в свое удовольствие – размеренно, без лишних телодвижений. Можно – и нужно – посвятить это время уходу за собой. При этом совершенно неважно, решат представители знака отправиться в SPA-салон или устроите его дома, качество «услуг» от этого совершенно не пострадает.

Лев

Львам может открыться некая тайна, касающаяся их ближайшего будущего. Причем, придут эти сведения к представителям знака во сне, поэтому им необходимо запоминать все, что им приснится, а затем тщательно проанализировать и разгадать смысл увиденного. Если с этим процессом возникнут проблемы, можно посоветоваться с кем-то из близких – возможно, кто-то из них угадает, что означают увиденные ими символы.

Водолей

Водолеям, которые часто страдают от несобранности и, одновременно, желания сделать все и сразу, можно будет рассчитывать на удачу только в том случае, если они еще накануне, в пятницу, составят подробный план того, что они намерены сделать за выходные. Так им удастся определиться с первостепенными задачами и отложить те, которые пока могут подождать – преимущественно это коснется решения хозяйственных и бытовых вопросов.

Читайте также: