Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 14-15 января

Нынешние выходные нельзя назвать идеальными выходными – их энергии не будут способствовать расслаблению и восстановлению сил, чего мы, как правило, ожидаем от таких дней.

14 и 15 января дают возможность как для получения необходимых для жизни и работы – порой таинственных и фантастических – знаний, а также активных действий – как профессиональных, так и хозяйственно-бытовых. Кому повезет в это время?

Суббота, 14 января, выпадает на Новый год по старому стилю, а этот день, по мнению астрологов – и наши предки были с ними полностью согласны, – окутан тайнами, которые могут неожиданно раскрыться совершенно неожиданным образом. Узнав эти данные, можно планировать новые профессиональные проекты, которые со временем принесут тому, кто успешно их реализует, и известность, и деньги. Правда, в субботу к работе над ними приступать рано – энергии дня категорически не подходят для новых начинаний: внутренний стресс, который будет сопутствовать многим, не лучшим образом отразится на любой деятельности. Зато активные действия, несмотря на выходной, можно начинать в воскресенье, 15 января. Новые идеи, которые придут в голову в это время, окажутся на редкость продуктивными, поэтому на них надо обратить пристальное внимание – чтобы потом не жалеть о потерянной возможности.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам, благодаря их умению рассчитывать свои силы на длительную дистанцию, будет удаваться почти все – как в профессиональном, так и в личном плане. Особенно важными для представителей знака станут отношения с близким человеком, вот только им стоит помнить о недопустимости спешки в таких важных вопросах – из-за нее может разрушиться хрупкая, еще не успевшая полностью сформироваться связь.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, несмотря на выходные дни, могут получить предложение перейти на новую должность, а возможно, и на новую работу, о которой они давно мечтали. Правда, им придется не только решить, какой выбор сделать, но и продумать программу первоочередных действий, которую ждет новое начальство. Это поможет хорошо себя зарекомендовать в глазах руководства и новых коллег, что очень важно в данный момент.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, которых хлебом ни корми – дай им поработать, не изменят своей привычке и в нынешние выходные. И это к лучшему, поскольку им удастся развить чрезвычайную и редкостную даже для них трудоспособность и за два дня выполнить недельный план. В результате представители знака не только смогут рассчитывать на хорошее материальное вознаграждение, но и получат удовольствие от того, чем занимались.

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