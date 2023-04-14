Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 15-16 апреля

15 и 16 апреля выпадают на диаметрально противоположные по энергетике дни, которые и проводить нужно по-разному, но при этом они, как ни странно, одинаково хорошо подходят для отдыха, что, собственно, и требуется от выходных дней. Кому повезет в это время?

Субботу, 15 апреля, желательно провести в одиночестве и уделить максимум времени внутренней – духовной – работе: проанализировать свои отношения с окружающими людьми, найти ошибки – они есть у всех – и продумать способы их исправления. Уединение поможет прислушаться к себе и услышать свой внутренний голос – он подскажет, как действовать в той или иной жизненной ситуации. Нужно также обратить внимание на знаки, которые в это время будет посылать каждому из нас Вселенная: они могут прийти в самом неожиданном виде – фразы в телевизионной программе или внезапно всплывшей в памяти строчки любимого стихотворения. В воскресенье, 16 апреля, также нежелательно покидать стены своего дома – негативная энергетика дня может вызывать многочисленные конфликты, которые самым негативным образом скажутся как на настроении, так и на отношениях с окружающими людьми. Также в это время лучше отказаться от покупок – особенно серьезных, в противном случае придется пожалеть о выброшенных – в прямом смысле этого слова – деньгах.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам звезды советуют приготовиться к встрече с человеком, который очень много для них значит. Для представителей знака это станет полной неожиданностью, поскольку в последнее время их общение сошло на нет, но сюрприз окажется настолько приятным, что они рискуют не совладать со своими чувствами. Главное в данной ситуации – не допустить ошибку, которая в свое время отдалила их от этого человека.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы могут получить известие, которого ждут довольно давно. Волнение, которое они при этом испытают, довольно быстро сменится радостью, поскольку содержащаяся в нем новость окажется именно такой, на которую они рассчитывали – то есть, позитивной. Правда, выражать слишком бурные эмоции по этому поводу не стоит – нынешние выходные к ним не располагают, но тихо радоваться не только можно, но и нужно.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, которые вовсе не так суровы, как может показаться на первый взгляд, с большой долей вероятности встретят человека, который надолго займет место и в их жизни, и в их сердце. Сейчас трудно сказать, является ли он второй половинкой каждого из представителей знака, но такую возможность нельзя исключать. Пока же им можно просто проводить время вместе – за то, что оно будет приятным, звезды ручаются.

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