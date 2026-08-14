Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 15-16 августа

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Суббота, 15 августа, — не самое простое время, характеризующееся противостоянием добра и зла, во время которого, тем не менее, нельзя бездействовать. В это время сложатся благоприятные условия для достижения важных целей — как в профессии, так и в бизнесе, поэтому можно пренебречь выходным днем и использовать все возможности, предоставленные нам звездами.

До успешного окончания работы над важным проектом, возможно, осталось сделать последний шаг — не стоит с ним медлить. Если же мы все-таки решим отказаться от работы и отдохнуть, то в путешествия в это время лучше не отправляться и застолий не устраивать.

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Воскресенье, 26 августа, — время кардинальных перемен, которые затрагивают все сферы жизни, но, прежде всего, ту, события в которой наиболее важны для нас в данный момент. Ничего нельзя делать спонтанно, второпях и без подготовки — любая ошибка может дорого нам обойтись.

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Также очень важна уверенность в себе и своих силах — без этого качества не удастся решить ни одного — даже самого мелкого и незначительного — вопроса. Главным соблазном дня станет выдавшаяся возможность отомстить человеку, который нанес нам какой-то — прежде всего, моральный — урон, тем не менее звезды не советуют этого делать — почему, мы поймем позже. Кому повезет в такое активное и деятельное время?

Близнецы

Близнецы получат возможность помириться с близкими людьми, с которыми представители знака поссорились некоторое — кто длительное, а кто и короткое — время назад. Для кого-то это будут дети, для кого-то — родители, главное, что после общения с ними в отношениях наступит долгожданный мир.

Также очень важно – сделать из случившегося выводы, которые позволят не допустить такого рода ошибок в будущем, поскольку еще одна ссора может привести к гораздо более серьезным последствиям, избавиться от которых окажется далеко не так просто, как на этот раз.

Лев

Львам звезды приготовили приятный сюрприз, непосредственно связанный с их личной жизнью, точнее — к отношениям с человеком, которого они давно и хорошо знают. Правда, все время их общения они упорно считали его другом, не замечая того, что он испытывает к им иные — романтические — чувства.

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Но в эти выходные все может резко измениться, и этому поспособствует объяснение, которое расставит все по своим местам. Представителям знака останется только сокрушаться по поводу того, как много времени было потеряно впустую, когда его можно было потратить с пользой.

Козерог

Козерогам именно в эти дни удатся решить важный — скорее всего, жизненный — вопрос, который уже начал казаться им безнадежным. Обстоятельства, при которых это произойдет, могут быть самыми разными, но особенно велика вероятность того, что их буквально осенит — может даже показаться, что вариант выхода из сложившейся ситуации появится сам по себе, без особых усилий.

На самом деле количество размышлений, направленных на результат, перейдет в качество, а значит, все усилия по его достижению окажутся не напрасными.

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