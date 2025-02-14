Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 15-16 февраля

Нынешние выходные – 15 и 16 февраля – не самое легкое время, но это не значит, что нужно его опасаться – достаточно будет просто соблюдать осторожность и следовать рекомендациям звезд.

Суббота, 15 февраля, – день безоговорочного принятия на веру чужого – любого, в том числе и абсурдного – мнения. Ко всему, что будут говорить другие люди, нужно относиться с недоверием: любые факты нужно подвергать сомнениям, а еще лучше – если, конечно, такое возможно – перепроверять их. Особое внимание нужно уделить детям, в первую очередь – подросткам: они более доверчивые, чем взрослые, а потому могут попасть в неприятную ситуацию.

Воскресенье, 16 февраля, – один из самых сложных дней лунного календаря. В это время самым опасным является столкновение с агрессивными и неадекватными людьми – оно может привести к неожиданным и неприятным последствиям. Самый простой способ избежать такого развития событий – остаться дома, тем более что в выходной это проблемой не станет. Кому повезет в такое непростое время?

Рак

Раки, которые в последнее время переживали из-за размолвки с близким человеком, получат прекрасную возможность наладить с ним отношения. Причем, скорее всего, он сам сделает первый шаг, предложив обсудить сложившуюся ситуацию. Представителям знака останется только выслушать все, что им захотят сказать, и высказать свое – разумеется, позитивное – время на этот счет. Оно будет воспринято наилучшим образом.

Весы

Весы – особенно те из них, чья профессия связана с творчеством – могут рассчитывать на то, что плоды их труда будут не только замечены, но и по достоинству оценены окружающими людьми – прежде всего, теми, кто профессионально занимается этим видом искусства. Их мнение будет не только приятно представителям знака, но и очень важно для них – возможно, в результате они сделают его основным – бюджетообразующим – занятием.

Козерог

Козерогам звезды приготовили самый приятный сюрприз из тех, на которые могут рассчитывать другие знаки зодиакального круга – исполнения желания. Какой бы сферы жизни их мечта ни касалась, обязательно произойдет нечто такое, что иначе как чудом и не назовешь, поэтому представителям знака нужно не разбирать случившееся на "запчасти", пытаясь понять, почему так получилось, а получать удовольствие.

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