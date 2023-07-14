Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 15-16 июля

Нынешние выходные – идеальное время для отдыха, но не активного, а пассивного: для занятий спортом, игр на свежем воздухе и путешествий не хватит ни моральных, ни физических сил, которыми надо распоряжаться экономно.

15 и 16 июля звезды не советуют тратит на дела – как на рутинные и малозначительные, так и на важные и серьезные: лучше всего в это время не совершать резких движений и оставаться в спокойном состоянии. Кому повезет в это время?

Суббота, 15 июля, – время, когда необходимо сосредоточиться на своем внутреннем мире. Сделать это можно, только оставшись наедине с собой, в крайнем случае – с родными и близкими людьми, которые не станут привлекать к себе внимание, дергая человека по пустякам. Только в таком случае удастся настроиться на одну волну с окружающим миром, который, возможно, откроет человеку какие-то секреты и тайны – они помогут разрешить важные жизненные и профессиональные проблемы. Воскресенье, 16 июля, – день чистой и незамутненной, но очень хрупкой энергетики, которую нельзя нарушать резкими движениями, громким тоном и бранными словами: такое поведение может негативно сказаться на мировой гармонии, что, в свою очередь, не лучшим образом отразится на самом человеке. Поэтому вести себя желательно максимально спокойно, а делать только то, что позитивно отразится на окружающем пространстве – например, сажать цветы.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, если им удастся хотя бы на пару дней отказаться от суетных мыслей и уйти в себя, найдут ответ на важный для себя вопрос, а также поймут, как им – в соответствии с новыми знаниями – необходимо действовать, чтобы достичь того, к чему стремятся. Спустя непродолжительное время их жизнь изменится к лучшему, а они сами откроют новую – счастливую – страницу своей жизни.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам необходимо внимательно отнестись к известию, которое они могут получить в эти дни. Вполне возможно, что в нем будут содержаться сведения, которые крайне важны для представителей знака, поскольку могут повернуть их жизнь в прямо противоположном направлении. Ну а поскольку они из тех, кто всегда открыт для любых перемен, эти события не станут для них проблемой – скорее, наоборот.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, которые несмотря на звездные предупреждения будут потихоньку заниматься своей работой, уже в понедельник получат от начальства высокую оценку собственного труда. И это будет особенно приятно, потому что окружающие привыкли к тому, что они упорно и усердно работают, и редко обращают внимание на эти их качества, как и на то, что им удается совершить. На этот раз справедливость в отношении представителей знака будет восстановлена.

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