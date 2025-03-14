Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 15-16 марта

Нынешние выходные, 15 и 16 марта, обладают неоднозначной – разновекторной – энергетикой, но при этом одинаково хорошо подходят для отдыха – в одном случае пассивного, в другом – активного.

Суббота, 15 марта, день чистой, ничем не замутненной энергетики, который астрологи считают самым счастливым во всем лунном календаре., но у него есть и один существенный недостаток – он не располагает к активным действиям. Образно говоря, в это время лучше затаиться и не делать резких движений – вести себя тише воды и ниже травы, даже от домашних дел лучше отказаться.

Воскресенье, 16 марта, – день, предназначенный для праздников. которые уместны даже в такое непростое время, как то, в котором мы живем. Разумеется, шумные и многолюдные вечеринки лучше отменить, но повод для радости можно найти всегда – главное, не поддаваться унынию: звезды вряд ли одобрят такой – негативный – настрой. Также важно контролировать свое поведение, поскольку на волне радости можно совершить поступки, о которых впоследствии придется пожалеть.

Овен

Овны смогут наладить отношения с теми, с кем поссорились в последнее время. Конечно, первостепенное внимание необходимо уделить близким людям – с ними представители знака общаются ежедневно, поэтому возникшая напряженность если и не отравляет существование, то, как минимум, омрачает его. Интересно, что нынешняя ссора в случае примирения не только не ухудшит, но и улучшит – и укрепит – отношения, так что надо найти способ ликвидировать ее.

Рак

Раки, которые в это время будут нуждаться в гармонии с окружающим их пространством смогут легко это сделать, если прислушаются к советам звезд, а они считают, что им необходимо заняться любимым делом. Разумеется, у каждого оно может быть свое, но несложно предположить, что представители знака больше всего любят заниматься своим домом – уборкой, готовкой, рукоделием. Увлекшись, они и не заметят, как от плохого настроения не останется и следа.

Скорпион

Скорпионы получат возможность разобраться в сложившейся – возможно, довольно сложной – житейской ситуации, если будут внимательны к знакам, которые будет посылать им окружающий мир. Самыми важными «подсказчиками» окажутся сны – они дадут прямой ответ на любой заданный подсознанию вопрос, главное – правильно расшифровать символы, которые представители знака увидят во сне. Впрочем, у мистиков, которыми они являются, сложностей с этим не возникнет.

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