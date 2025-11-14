Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 15-16 ноября

Гороскоп / © Credits

В субботу, 15 ноября, энергии у нас будет в обрез, к тому же, она начнет иссякать гораздо быстрее, чем обычно, поэтому и расходовать ее нужно максимально экономно.

За серьезные дела – даже если они касаются бытовых и домашних дел – браться не стоит, но и бездействовать нельзя – желательно сосредоточиться на решении несложных, но, тем не менее, необходимых задач. От общения с окружающими лучше отказаться – оно будет требовать серьезных эмоциональных затрат.

Воскресенье, 16 ноября, напряженный и конфликтный день, когда ссоры, возникающие по любому поводу, будут забирать слишком много энергии, которая важна и нужна для других целей – как профессионального, так и личного свойства.

Поэтому режим добровольного затворничества желательно продолжить: из дома по-прежнему лучше не выходить, а общаться – только с приятными людьми, игнорируя чужую агрессию и недоброжелательство. Особенно осторожно нужно относиться к покупкам, тщательно обдумывая каждую, в противном случае впоследствии придется сожалеть о выброшенных – в буквальном смысле слова – деньгах.

Телец

У Тельцов может самым благоприятным образом разрешиться сложная жизненная – или профессиональная – ситуация, которая потрепала им немало нервов в последнее время. И вот – к их великому изумлению – проблема начнет «рассасываться» буквально у них на глазах, а обстоятельства – менять свой знак с «минуса» на «плюс». Представителям знака останется только проанализировать причинно-следственные связи произошедшего и постараться больше не попадать в подобное положение.

Весы

Весам – особенно тем из них, кто накануне получить заманчивое предложение сменить работу, а то и род деятельности в целом, но не дал на него ответа (и правильно сделал) – нынешние выходные станут прекрасным временем для обдумывания сложившейся ситуации. При этом для представителей знака очень важно – не оставаться наедине со своими мыслями, а посоветоваться с людьми, которым они доверяют – прежде всего, родными и близкими: именно они подскажут, как поступить.

Козерог

Козероги получат неожиданное известие, которое поначалу может показаться им не имеющим особого значения, но, стоит им уделить размышлениям о этом чуть больше внимания, как как станет понятно, что этой информации цены нет – в буквальном смысле этого слова. Именно она поможет решить очень важную, но при этом невероятно сложную профессиональную задачу, над которой представители знака бьются довольно давно, главное – не пропустить ее, вычленив из общего потока.

