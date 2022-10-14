Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 15-16 октября

15 и 16 октября можно приступать к воплощению в жизнь любых – даже самых серьезных и трудоемких – проектов, лучше всего, если они окажутся революционного свойства, когда нужно снести старое, а на его месте построить что-то новое – как в прямом, так м в переносном смысле. Кому повезет в такое активное время?

В субботу, 15 октября, можно совершить невозможное, поэтому необходимо нельзя упустить счастливый шанс, он может не повториться. Правда, успех ждет только тех, кто уверен в себе и своих силах – сомневающимся лучше ни за что не браться, все равно толку не будет. В этот день можно составлять планы будущих дел и подготавливать плацдарм для них – удастся наилучшим образом учесть все нюансы и придумать, как обойти вероятные острые углы. Если в субботу все сделать правильно, воскресенье, 16 октября, станет его логическим продолжением. Добиваться поставленных целей можно любыми – не запретными – способами, нельзя делать только одного: отказываться от своих планов и менять их по ходу дела – в таком случае на удачу можно не рассчитывать.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам повезет в любых финансовых делах, но вероятнее всего для них – получение неожиданной прибыли. У каждого представителя знака свой сценарий того, как деньги «упадут» на голову – кому-то вернут старый долг, кому-то сделают подарок. Главное, что они станут началом белой финансовой полосы – с этого времени о материальных трудностях можно будет забыть надолго, а, возможно, и навсегда.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – особенно те из них, кому проблемы в последнее время отравляют жизнь – смогут решить их без каких-либо усилий. Точнее, они как будто бы самоликвидируются, после чего жизнь сразу же станет легкой и комфортной. Главное в данной ситуации – спустя короткое время не создать себе новые трудности, которые опят-таки необходимо будет героические преодолевать – проще их не наживать.

Весы (24.09 – 23.10)

Звезды в эти дни будут приветствовать риск – разумеется, речь будет идти о разумных его пределах. Предпринимать какие-либо действия стоит только в том случае, если все обстоятельства – и последствия – действий будут тщательно и дотошно просчитаны, в противном случае прибыль, которая в данном случае является главной целью, легко может превратится в убыток.

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