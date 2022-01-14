Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 15-16 января

Нынешние выходные – 15 и 16 января – две крайности, которые дополняют одна другую, что непременно отразится на событиях этих дней.

С полным правом можно сказать, что если субботний день погрузит нас в ад – или, если хотите, в подземелье, то воскресенье вознесет нас на небеса, а значит, как в первые, так и во вторые сутки необходимо соблюдать осторожность. Кому повезет в нынешние выходные – 15 и 16 января?

В субботу, 15 января, по мнению звезд, активизируются силы тьмы, которые – по понятным причинам – не лучшим образом влияют на психику человека. От внутренних – внешних – "демонов", как правило, особенно сильно страдают люди впечатлительные и мнительные, которые, как принято говорить, принимают все близко к сердцу, но и тем, кто крепко стоит на ногах и не верит во влияние потусторонних сил, тоже приходится непросто. Устоять перед негативным влиянием звездного влияния смогут только те, кто сохранит спокойствие, будет контролировать свои слова и поступки, а также займется благотворительностью и защитой тех, кто нуждается в помощи и опеке. Если этот неприятный во всех отношениях день удастся провести на позитиве, то уже в воскресенье, 16 января, в день кристальной чистоты и гармонии, можно будет перевести дух. Это время благоприятно для умственной и интеллектуальной деятельности, энергии, которую отпустят нам в это время звезды, хватит на самые важные и перспективные замыслы. Сражу же приступать к их воплощению в жизнь необязательно – все-таки на календаре выходной, но если будет совсем невтерпеж, то почему бы не попробовать?

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам удастся наладить отношения с людьми, с которыми их в последнее время разделила ссора – как серьезная, так и не очень. Им удастся найти необходимые слова для того, чтобы объяснить – как свое поведение, так и причину, по которой они так долго ждали и даже не пытались извиниться. Впрочем, обиженная ими сторона тоже сегодня будет – как никогда – настроена на примирение: все доводы, которые приведут им в качестве доказательства своих добрых чувств представители знака, они примут на веру без каких-либо условий и сомнений.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, у которых в эти дни разыграется фантазия – причем так, что им позавидуют самые известные авторы фэнтези в мире, необходимо обращать внимание на идеи, которые на выходных придут им в голову. Возможно, на создание полноценного романа, написанного в данном жанре, они и не потянут, но сформулировать профессиональное рационализаторское предложение или придумать, как облегчить или украсить свой быт, вполне могут. В первом случае представители знака смогут получить поощрение от начальства, во втором – удовольствие от комфортной домашней обстановки.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам, пожалуй, повезет больше всех: если позволит эпидемическая обстановка – а, похоже, она не станет препятствием, они наконец-то смогут отправиться в путешествие, о котором мечтали с самого начала пандемии. Не будет никаких проблем ни с транспортом, ни с отелем, ни с экскурсиями, до которых представители знака – большие охотники. Главное, никуда не спешить и получить от поездки, даже если она окажется краткосрочной, удовольствие, недостатка в котором не будет.

Читайте также: