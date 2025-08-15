Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 16-17 августа

Гороскоп / © Credits

Суббота, 16 августа, день, предназначенный для осуществления глобальных проектов и принятия важных решений — как профессионального, так и хозяйственного плана. Как правило, это связано с окончанием старого жизненного этапа и перехода на новый — чаще всего, более серьезней и высокий. В такие дни люди, которые нас окружают. настроены добродушно, поэтому в случае необходимости можно рассчитывать на помощь с их стороны, а вот ссор и конфликтов опасаться не стоит, тем не менее, намеренно отношений с любимыми людьми лучше не выяснять.

День, несмотря на то, что он приходится на субботу, не подходит для пассивного отдыха, необходимо действовать активно — например, заниматься спортом.

Воскресенье, 17 августа, день темной энергетики, который желательно провести в уединении — даже общество самых близких людей помешает сосредоточиться на своем внутреннем мире, а это необходимо для того, чтобы «выслушать» свой внутренний голос и последовать его советам. День благоприятен для творчества, можно также отправляться в поездки, перебираться на новое место жительства. Кому повезет в такое время?

Телец

Тельцам наконец-то удастся наладить отношения с близким челвеком, с которым они довольно давно находятся в состоянии, которое можно охарактеризовать как напряженный мир, то есть, активно они не ссорятся, но и снять существующую между ними натянутость не могут. Нынешние выходные станут временем примирения, но только в том случае, если обе стороны — и сами представители знака, и их партнер — дадут друг другу высказаться, отказавшись таким образом от всех существующих претензий.

Дева

Девы, самым любимым занятием которых является облагораживание собственного дома, смогут далеко продвинуться на этом пути. У них появится и время, и средства для того, чтобы превратить свое жилье в иллюстрацию журнала по интерьерам — разумеется, только выходных для этого процесса будет мало, но начать работу желательно именно сейчас. Самым приятным моментом для представителей знака станет то, что часть декора они смогут сделать собственными руками.

Скорпион

Скорпионам звезды обещают более чем приятное времяпрепровождение в компании друзей и родных, которые решат собраться в доме представителей знака просто так, без видимой причины — чтобы пообщаться и немного побыть вместе, что в наше время имеет большое значение. Такая встреча оставит приятные воспоминания, к которым можно будет мысленно возвращаться еще долгие годы, главное — не испортить ситуацию, а это вполне по силам непредсказуемым представителям знака.

