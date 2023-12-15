Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 16-17 декабря

Нынешние выходные противоположны друг другу – как по энергетическому заряду, так и по образу действий, поэтому они вполне подходят для отдыха – как пассивного, так и активного. Кому повезет в это время?

Суббота, 16 декабря, не самый легкий день лунного календаря, когда не только окружающие нас люди, но и мы сами можем преподнести себе неприятный сюрприз, проявив негативные качества, которых, сами от себя не ожидали.

Но есть и хорошая новость: поскольку в такой день лучше снизить общение с окружающими – особенно незнакомыми – до минимума, а, значит, можно с чистой совестью не выходить из дома. Ну, а уж как отдыхать в родных стенах, каждый придумает сам – приятных занятий может быть множество.

Воскресенье, 17 декабря, напротив, день решительных – во многом, революционных – действий, будь он будним, можно было бы приступать к реализации важных проектов и принимать серьезные – но непременно взвешенные – решения. Но поскольку в данном случае речь идет о выходном, то время благоприятно для активного отдыха: можно смело выходить на улицу и, невзирая на погоду, заниматься зимними видами спорта или просто гулять.

Рак

Раки могут получить долгожданное известие от близкого человека, о котором они довольно долгое время ничего не знали. Стоит ли говорить о том, что его появление – пусть пока не личного, а при помощи письма или звонка – станет ля представителей знака большой радостью. Ну а там и до реальной встречи недалеко, правда, произойдет это не на нынешних выходных, а чуть позже, но своей значимости от этого она не потеряет.

Весы

Весам не стоит избегать разговора с человеком, которому они тайно симпатизируют – скорее всего, их ждет признание в романтических чувствах, о чем они до сих пор могли только мечтать. Главное, дать собеседнику понять, что он тоже очень интересен для представителей знака, в таком случае отношения могут начать стремительно развиваться, превращаясь в яркий роман – нежелательно отказывать себе в шансе устроит свою судьбу. .

Стрелец

Стрельцы могут получить солидное денежное поступление, на которое они уже не надеялись. Скорее всего, речь будет идти о гранте на творческий проект, который был заявлен довольно давно, но ответ на него придет только сейчас. Впрочем, представители знака, которые до сих пор были недовольны проволочками, поймут, что нынешнее время – оптимальное для получения денег и начала работы.

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