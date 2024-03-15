Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 16-17 марта

Нынешние выходные, 16 и 17 марта, были более удачными, если бы выпали на будние – рабочие – дни: их мощная энергетика поспособствовала бы реализации масштабных проектов, но для отдыха – правда, активного – они тоже благоприятны.

В субботу, 16 марта, каждый из нас почувствует мощный прилив энергии, которая даст ощущение всесильности: будет казаться, что любое дело по плечу. В большинстве случаев оно окажется ошибочным, тем не менее, энергия потребует выхода, а, значит, необходимо находить занятия, которые позволят направить ее в мирное русло и потратить с пользой для себя, а, по возможности, и окружающих. Приоритетными направлениями являются хозяйственные хлопоты и активный отдых – от путешествий поездок на экскурсию до занятий активными играми и спортом, тут каждый выбирает для себя то, что ему интереснее и ближе. Воскресенье, 17 марта, день решительных поступков, которые могут привести к серьезным жизненным переменам. С учетом того, что нынешний лунный день на этот раз выпадает на выходной, можно смело предположить: они коснутся личной жизни. Велика вероятность того, что именно в воскресенье будет принято решение о смене места жительства и сделан первый шаг на этом пути. Также может произойти решительный разговор с близким человеком, который должен расставить все точки над «и» в отношениях с ним – не стоит его избегать. Кому повезет в это время?

Рак

Раки могут рассчитывать на значительное улучшение своего финансового положения – как в данный момент, так и в перспективе. В первом случае они, несмотря на выходные дни, получат долгожданные выплаты, на которые уже и не надеялись, во втором – интересное предложение профессионального характера, которые позволят им хорошо зарабатывать и, тем самым, поддерживать довольно высокий жизненный уровень.

Лев

Львам, которые давно, но до сих пор тщетно пытались улучшить свои жилищные условия, но не могли отыскать объект, который устраивал бы их во всех отношениях, наконец-то повезет: им подвернутся дом или квартира, отвечающая всем их – надо признать, довольно высоким – требованиям. Правда, само собой ничего на голову не свалится – необходимо приложить какие-то усилия – например, изучить сайты недвижимости.

Скорпион

Скорпионы получат долгожданное известие, которое их очень порадует. Скорее всего, что печальная новость, которая дошла до них недавно и заставила их серьезно переживать, окажется фейковой, а, значит, поводов для страданий нет и быть не может. Таким образом их радость окажется гораздо более масштабной и полной, чем если бы они получили ее сразу – к тому же, как известно, хорошо то, что хорошо кончается.

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