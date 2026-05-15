Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 16-17 мая

Гороскоп / © Credits

Реклама

В субботу, 16 мая, звезды настоятельно рекомендуют нам… мечтать, причем, не витать в облаках, представляя себе заведомо нереальные события, а визуализировать желаемые картины ближайшего будущего, причем, делать это максимально подробно и детально.

Астрологи считают, что таким образом можно достичь поставленных целей во всех сферах жизни — деловой, финансовой, профессиональной, личной Физические нагрузки, даже если они касаются решения бытовых вопросов или занятий спортом, успешными не будут — на них просто не хватит сил, поэтому желательно от них отказаться. Не стоит торопить события — в этот деньони должны идти своим чередом, без какого-либо понукания — или, наоборот, торможения — с нашей стороны.

Особую осторожность нужно соблюдать в отношениях с другими людьми: начавшийся сегодня конфликт не удастся уладить в течение месяца, поэтому лучше промолчать, чем сказать другим что-нибудь неприятное.

Реклама

В воскресенье, 17 мая, желательно потратить на аккумулирование сил — как физических, так и моральных — необходимых для успешной работы в начале следующей недели. С этой целью необходимо «впитывать» положительные эмоции из самых разных источников — природы, искусства, общения с маленькими детьми — и «откладывать» их в свою внутреннюю копилку позитива.

В это время также не только можно, но и нужно посвятить время творчеству, которое, во-первых, принесет удовольствие, а, во-вторых, со временем даст возможность неплохо монетизировать это занятие. Кому повезет в такое хоть и пассивное, но интересное время?

Овен

Овны могут получить возможность, о которой давно мечтали — им удастся не только посмотреть на свою профессиональную деятельность со стороны, но и понять, что в ней можно изменить к лучшему — как в плане повышения квалификации, так и в финансовом отношении. Катализатором таких =приятных перемен станет неожиданное — или кажущееся таковым — знакомство с человеком, который имеет непосредственное отношение к деятельности представителей знака: его опыт и, одновременно, свежий взгляд на вещи даст возможность переориентировать свои действия.

Весы

Весам звезды обещают неожиданную прибыль, которая подоспеет вовремя — именно сейчас представители знака точно знают, на что следует ее потратить. Источник дохода для каждого из них станет своим — обусловленным его действиями в последнее время. Это может быть выплата долгожданного, но затерявшегося где-то гонорара или подарок от близкого человека. Нельзя исключать и выигрыш в лотерею, для чего — как минимум — необходимо купить соответствующий билет. В последнем случае самое главное — не увлекаться иначе можно больше потерять, чем приобрести.

Реклама

Стрелец

От Стрельцов потребуются решительные действия, связанные с их перемещением по карте мира. Положительные перемены в их жизнь принесет переезд на новое место жительства — как в новый дом или квартиру, так и другую — иногда весьма отдаленную от места их нынешнего пребывания — страну. Такой переезд даст представителям знака не только приятные ощущении от освоения нового пространства, но и неожиданные профессиональные перспективы. Причем, это, скорее всего, окажется непривычный для них, но результативный род деятельности.

Читайте также:

Новости партнеров