Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 16-17 ноября

Нынешние выходные – 16 и 17 ноября – идеально подходят для отдыха, с той только разницей, что один из них нужно провести в тишине и покое, а второй предназначен для активных действий.

Суббота, 16 ноября, - день абсолютной мировой гармонии, когда не только можно, но и нужно заботиться о своем комфорте – как духовном, так и физическом. Можно заниматься облагораживанием своего жилья – прежде всего сезонной генеральной уборкой, которая позволит подготовить дом к зиме. Желательно также избавляться от всего, чем мы не пользуемся, и того, что вызывает у нас негативные эмоции – прежде всего вещей и воспоминаний. Желательно также отправляться в поездки и путешествия – они окажутся успешными.

Воскресенье, 17 ноября, выпадает на лунный день, созданный для праздников и веселья, но, если в наше время по понятным причинам поводов для него нет, необходимо хотя бы избегать грусти и недовольства – важно находить что-то хорошее во всем, что происходит в это время с человеком. Отдых в этот день должен быть активным: можно заниматься спортом, гулять на свежем воздухе, бывать в театрах и музеях.

Телец

Тельцам, которые – в силу неуживчивости своего характера – в последнее время умудрились рассориться практически со всеми близкими людьми, удастся наладить отношения с большинством из них. Правда, для этого придется постараться, самостоятельно создав соответствующие ситуации: можно, например, если позволит погода, устроить для них пикник на природе или организовать чаепитие с домашней выпечкой – повод для этого не нужен, только желание.

Дева

Девам звезды настоятельно рекомендуют вспомнить о человеке, с которым они не так давно расстались, и постараться наладить с ним отношения. Правда, сначала им придется проанализировать сложившуюся в жизни ситуацию и – особенно! – свои собственные действия, которые привели к такому – неутешительном – финалу. Возможно, стоит пойти на уступки человеку, в поддержке и помощи которого – прежде всего моральной – вы сегодня нуждаетесь.

Стрелец

Стрельцам в эти выходные удастся найти выход из сложной жизненной ситуации, в которой они находились в последнее время. В каждом конкретном случае он окажется своим, а прийти такое озарение может из самого неожиданного источника, но в любом случае звезды советуют представителям знака держать ушки на макушке: обидно будет пропустить важный знак от высших сил, который подскажет, как именно можно изменить жизнь к лучшему.

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